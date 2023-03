മുംബൈ നമ്പർ 1

മുംബൈ∙ വനിതാ പ്രിമിയർ ലീഗ് ക്രിക്കറ്റിലെ ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനക്കാരായ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസും നേർക്കുനേർ എത്തിയപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗർ‍ നയിച്ച മുംബൈക്ക് വിജയം. ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്യാപ്റ്റൻ മെഗ് ലാനിങ് നയിച്ച ഡൽഹിയെ 8 വിക്കറ്റിനാണ് മുംബൈ തോൽപിച്ചത്.



കളിച്ച 3 മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച് 6 പോയിന്റോടെ മുംബൈ നിലവിൽ ലീഗിൽ ഒന്നാമതാണ്. 4 പോയിന്റുള്ള ഡൽഹി രണ്ടാമതും.

ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും മികച്ച ബാറ്റിങ് പ്രകടനം നടത്തിയ ഡൽഹിയെ മുംബൈ ബോളർമാർ 18 ഓവറിൽ 105 റൺസിന് ഓൾഔട്ടാക്കി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ 15 ഓവറിൽ 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ മുംബൈ 109 റൺസെടുത്തു.

മുംബൈക്കായി ഇസി വോങ്, സായ്ക ഇഷ്ഹാഖ്, ഹെയ്‌ലി മാത്യൂസ് എന്നിവർ 3 വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി. 41 പന്തിൽ 43 റൺസെടുത്ത മെഗ് ലാനിങ്ങാണ് ഡൽഹി നിരയിലെ ടോപ് സ്കോറർ. മുംബൈക്കായി ഓപ്പണർ യാസ്തിക ഭാട്ടിയ 32 പന്തിൽ 41 റൺസ് നേടി.

ചരിത്രം കുറിച്ച് മിന്നു മണി

മുംബൈ∙ പ്രഥമ വനിതാ പ്രിമിയർ ലീഗ് ക്രിക്കറ്റിൽ കളിക്കുന്ന ആദ്യ മലയാളിയെന്ന ചരിത്രം കുറിച്ച് മിന്നു മണി. ഡൽഹിക്കായി എട്ടാമതായി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയെങ്കിലും റണ്ണെടുക്കാനായില്ല. വയനാട് മാനന്തവാടി സ്വദേശിയായ മിന്നു മണിയെ 30 ലക്ഷം രൂപ പ്രതിഫലത്തിനാണ് ഡൽഹി ടീമിലെടുത്തത്.

മിന്നു മണി

English Summary: Mumbai win by 8 wickets against Delhi in women's premier league cricket