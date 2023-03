ബെത്ത് മൂണിക്ക് പരുക്ക്: സ്നേഹ് റാണ ഗുജറാത്ത് ജയന്റ്സ് ക്യാപ്റ്റൻ

മുംബൈ∙ പരുക്കേറ്റ ഗുജറാത്ത് ജയന്റ്സ് ക്യാപ്റ്റൻ ബെത്ത് മൂണി വനിതാ പ്രിമിയർ ലീഗ് ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്ത്. ബെത്ത് മൂണിക്ക് പകരം ഇന്ത്യൻ താരം സ്നേഹ് റാണയെ ക്യാപ്റ്റനായി നിയമിച്ചു. ബുധനാഴ്ച ബാംഗ്ലൂരിനെതിരായ മത്സരത്തിലും സ്നേഹ് റാണയായിരുന്നു ഗുജറാത്തിനെ നയിച്ചത്.



English Summary: Sneh Rana appointed as the captain in Women's Premier League cricket