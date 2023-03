കോലി ക്രീസിൽ ചെലവഴിച്ചത് എട്ട് മണിക്കൂർ, അസുഖ ബാധിതനായിരുന്നെന്ന് അനുഷ്ക

അഹമ്മദാബാദ് ∙ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ വിരാട് കോലി സെഞ്ചറി നേടിയത് ശാരീരിക വെല്ലുവിളികളെയും അതിജീവിച്ച്. മത്സരത്തിനിറങ്ങും മുൻപ് കോലി അസുഖ ബാധിതനായിരുന്നെന്ന് അനുഷ്ക ശർമയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയിച്ചത്. 8 മണിക്കൂർ ക്രീസിൽ ചെലവഴിച്ച് 364 പന്തുകൾ നേരിട്ട കോലി, കരിയറിലെ ദൈർഘ്യമേറിയ ഇന്നിങ്സുകളിലൊന്നാണ് കളിച്ചത്.

ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ് ഫൈനലിൽ സ്ഥാനം ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇന്ന് നിർണായക ദിവസമാണ്. അവസാനദിനം ഉജ്വല പ്രകടനം നടത്തി ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ നാലാം ടെസ്റ്റ് ജയിച്ചാൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു ഫൈനലിൽ സ്ഥാനമുറപ്പാണ്. സമനിലയോ തോൽവിയോ എങ്കിൽ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ 2 ടെസ്റ്റുകളുടെ പരമ്പരയിൽ ശ്രീലങ്ക 2–0ന് ജയിക്കാതിരിക്കണം. ശ്രീലങ്ക– ന്യൂസീലൻഡ് ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ അവസാന ദിനവും ഇന്നാണ്.

നടുവേദന കാരണം സ്കാനിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൈദ്യ പരിശോധനകൾക്ക് ഇന്നലെ വിധേയനായ മധ്യനിര ബാറ്റർ ശ്രേയസ് അയ്യർ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയില്ല. താരം ആബ്സന്റ് ഹർട്ടായി പുറത്തായി. പരുക്കോ അസുഖങ്ങളോ മൂലം ഒരു ബാറ്റർക്ക് മത്സരത്തിൽ ഒരു പന്തു പോലും നേരിടാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോഴാണ് ആബ്സന്റ് ഹർട്ടായി പ്രഖ്യാപിക്കുക.

ഈ മത്സരം കരിയർ ആവറേജിനെയും ബാധിക്കില്ല. തലയ്ക്കേൽക്കുന്ന പരുക്കുകൾക്ക് (കൺകഷൻ) മാത്രമേ പകരം ആളെയിറക്കാൻ അനുവദിക്കൂ. ശ്രേയസിന്റെ പരുക്ക് നടുവിനായതിനാൽ പകരം ബാറ്ററെ കളത്തിലിറക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്കു കഴി​ഞ്ഞതുമില്ല.

English Summary: Playing through sickness with this composure: Anushka Sharma lauds Virat