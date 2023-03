ആദ്യ ഏകദിനത്തിന് രോഹിത് ഇല്ല; മുംബൈയിൽ ഓസീസിനെതിരെ പാണ്ഡ്യ നയിക്കും

മുംബൈ ∙ ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നായകൻ രോഹിത് ശർമ കളിക്കില്ല. കുടുംബപരമായ കാരണങ്ങളാലാണ് രോഹിത്തിന്റെ പിൻമാറ്റം. ഇതോടെ, മുംബൈയിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യ ഏകദിനത്തിൽ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയാകും ഇന്ത്യയെ നയിക്കുക. സ്ഥിരം നായകൻ പാറ്റ് കമ്മിൻസിന്റെ അഭാവത്തിൽ സ്റ്റീവ് സ്മിത്താണ് ആദ്യ ഏകദിനത്തിൽ ഓസീസിനെ നയിക്കുന്നത്. ഇതോടെ, പകരക്കാരായ നായകൻമാർ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാകും ആദ്യ ഏകദിനം.

അതേസമയം, രണ്ടും മൂന്നും ഏകദിനങ്ങൾക്കുള്ള ടീമിനെ രോഹിത് തന്നെ നയിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. അടുത്തിടെ നടന്ന ട്വന്റി20 പരമ്പരകളിലെല്ലാം ഇന്ത്യൻ നായകനായ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ഏകദിനത്തിലും ടീമിന്റെ ഭാവി ക്യാപ്റ്റനാകുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചാണ് രോഹിത്തിന് പകരക്കാരനായി മുംബൈയിൽ നായകനാകുന്നത്. ഈ വർഷം അവസാനം നടക്കുന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ കിരീടം ചൂടുകയാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പാണ്ഡ്യ അടുത്തിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

അതേസമയം, പരുക്കിനെ തുടർന്ന് ടീമിൽനിന്ന് പിൻമാറിയ ശ്രേയസ് അയ്യർക്ക് പരമ്പര പൂർണമായും നഷ്ടമാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ബിസിസിഐ, പകരക്കാരനെ പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല. മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ അയ്യരുടെ പകരക്കാരനായി ഏകദിന ടീമിലെത്തുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടെയാണ് ബിസിസിഐ ഇതുവരെ പകരക്കാരനെ പ്രഖ്യാപിക്കാത്തത്.

English Summary: Hardik Pandya to lead India in the 1st ODI in Rohit Sharma’s absence