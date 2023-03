സൂര്യകുമാർ യാദവ് ആകെ നേരിട്ടത് മൂന്നു പന്തുകൾ‌ മാത്രം: പിന്തുണച്ച് രോഹിത് ശർമ

ചെന്നൈ∙ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം മത്സരത്തിലും പൂജ്യത്തിനു പുറത്തായതിനു പിന്നാലെ സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ പിന്തുണച്ച് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ. സൂര്യകുമാർ കരിയറിലെ മോശം ഘട്ടത്തിലൂടെയാണു കടന്നുപോകുന്നതെന്നു പ്രതികരിച്ച രോഹിത്, സൂര്യയ്ക്കൊപ്പമാണെന്നും അറിയിച്ചു. ‘‘ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ പരമ്പരയിൽ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളില്‍നിന്ന് മൂന്ന് പന്തുകൾ മാത്രമേ അദ്ദേഹം നേരിട്ടിട്ടുള്ളൂ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ മൂന്നു പന്തുകളും വളരെ മികച്ചതായിരുന്നു.’’– മത്സരത്തിനു ശേഷം രോഹിത് ശർമ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.

‘‘മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ അത്തരമൊരു മികച്ച പന്തല്ല ലഭിച്ചതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടു പോകുമായിരുന്നു. സൂര്യകുമാർ .യാദവ് സ്പിൻ ബോളിങ്ങിനെതിരെ നന്നായി കളിക്കും. മികച്ചത് എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. കുറച്ചു വര്‍ഷങ്ങളായി ഞങ്ങൾ സൂര്യകുമാറിന്റെ പ്രകടനങ്ങൾ കാണുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ടീമിലെടുത്തത്. എന്നാൽ ദൗർഭാഗ്യം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ആകെ മൂന്നു പന്തു മാത്രമേ നേരിടാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ.’’– രോഹിത് ശർമ പ്രതികരിച്ചു.

‘‘ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആർക്കും സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ പ്രതിഭ എന്നത് എപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെയുണ്ടാകും.’’– രോഹിത് ശർമ പറഞ്ഞു. ചെന്നൈയിൽ നടന്ന മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ആഷ്ടൻ ആഗറിന്റെ പന്തിലാണു സൂര്യകുമാർ യാദവ് പുറത്തായത്. ആദ്യ മത്സരങ്ങളിൽ മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്കിന്റെ ആദ്യ പന്തുകൾ നേരിട്ട സൂര്യ എൽബിഡബ്ല്യു ആകുകയായിരുന്നു.

ഒരു രാജ്യാന്തര ഏകദിന പരമ്പരയിലെ എല്ലാ മത്സരത്തിലും ഗോൾഡൻ ഡക്കാകുന്ന ആദ്യ ബാറ്ററെന്ന നാണക്കേടും സ്വന്തമാക്കിയാണ് സൂര്യ പവലിയനിലേക്കു മടങ്ങിയത്. ഏകദിനത്തിൽ തുടർച്ചയായ 3 മത്സരങ്ങളിൽ പൂജ്യത്തിനു പുറത്താകുന്ന ആറാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് സൂര്യകുമാർ. 2019ൽ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയാണ് അവസാനമായി ഇത്തരത്തിൽ പുറത്തായത്.

