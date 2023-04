പാക്ക് ക്യാപ്റ്റന് കിട്ടുന്നത് സഞ്ജുവിന്റെ പകുതി പ്രതിഫലം; കോലിയുടേത് 12 മടങ്ങ് അധികം

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്കുള്ള വാർഷിക കരാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബിസിസിഐ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ എ പ്ലസ് വിഭാഗത്തിലാണ് മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി ഉൾപ്പെട്ടത്. ഏഴു കോടി രൂപയാണു കോലിയുടെ വാർഷിക കരാ‍ർ തുക. പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന്റെ 2022/23 വർഷത്തെ വാർഷിക കരാറിൽ പാക്ക് ക്യാപ്റ്റൻ ബാബർ അസമിനു ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ 12 മടങ്ങ് അധിക വരുമാനമാണ് ബിസിസിഐ കരാറിൽനിന്നു കോലി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 1.25 ദശലക്ഷം പാക്കിസ്ഥാനി രൂപയാണ് ബാബർ അസമിന്റെ പ്രതിഫലം. ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ ഇത് ഏകദേശം 43,50,000 രൂപ വരും.

ഇന്ത്യയിലെ സി കാറ്റഗറി താരങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറവ് വരുമാനമാണ് പാക്കിസ്ഥാനിലെ മുൻനിര താരങ്ങൾക്കു കരാറിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് എന്നതാണു സത്യം. സി കാറ്റഗറിയിലുള്ള സഞ്ജു സാംസൺ, അർഷ്ദീപ് സിങ് എന്നിവർക്കു ലഭിക്കുന്നതിന്റെ പകുതി തുകയാണ് പാക്കിസ്ഥാനിലെ മുൻനിര താരങ്ങളുടെ വരുമാനം. ബാബർ അസമിനു പുറമേ മുഹമ്മദ് റിസ്‍വാൻ, ഷഹീൻ ഷാ അഫ്രീദി, ഇമാം ഉൾ ഹഖ്, ഹസൻ അലി എന്നീ താരങ്ങളാണ് പാക്ക് ബോർഡില്‍നിന്ന് കൂടുതൽ പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നത്.

ബിസിസിഐയുടെ ഒരു കോടി രൂപ പ്രതിഫലമുള്ള സി ഗ്രേഡിലാണ് സഞ്ജു സാംസൺ ഉള്ളത്. ഇതാദ്യമായാണ് ബിസിസിഐയുടെ കരാറിൽ സഞ്ജു സാംസൺ ഇടംപിടിക്കുന്നത്. 7 കോടി രൂപ വാർഷിക പ്രതിഫലമുള്ള എ പ്ലസ് കരാറിൽ വിരാട് കോലി, രോഹിത് ശർമ, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര എന്നിവർക്കൊപ്പം രവീന്ദ്ര ജഡേജയെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, അക്ഷർ പട്ടേൽ എന്നിവർക്ക് എ ഗ്രേഡിലേക്ക് (5 കോടി രൂപ) പ്രമോഷൻ ലഭിച്ചപ്പോൾ കെ.എൽ.രാഹുലിനെ എയിൽ നിന്ന് ബി ഗ്രേഡിലേക്ക് (3 കോടി) താഴ്ത്തി.

ആർ.അശ്വിനും മുഹമ്മദ് ഷമിയും കാറടപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ഋഷഭ് പന്തും എ ഗ്രേഡ് കരാറിൽ തുടരും. നേരത്തേ സി കരാറിലായിരുന്ന ശുഭ്മൻ ഗിൽ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് എന്നീ ബാറ്റർമാർക്ക് ബി ഗ്രേഡിലേക്ക് പ്രമോഷൻ ലഭിച്ചു. അജിൻ‌ക്യ രഹാനെ, ഭുവനേശ്വർ കുമാര്‍, ഇഷാന്ത് ശർമ, മയാങ്ക് അഗർവാൾ, ഹനുമാ വിഹാരി, വൃദ്ധിമാൻ സാഹ, ദീപക് ചാഹര്‍ തുടങ്ങിയവരെ വാർഷിക കരാറിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

