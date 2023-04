ബാറ്റിങ്ങിലും ബോളിങ്ങിലും ഒരുപടി മുന്നിൽ; മഴയും പഞ്ചാബിനൊപ്പം; കൊൽക്കത്ത തോറ്റു

മൊഹാലി ∙ ബാറ്റിങ്ങിലും ബോളിങ്ങിലും കൊൽക്കത്തയെക്കാൾ ഒരുപടി മുന്നിലായിരുന്ന പഞ്ചാബിനെ മഴയും തുണച്ചു. കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെതിരെ പഞ്ചാബ് കിങ്സിന് മഴ നിയമത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ 7 റൺസ് വിജയം. ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത പഞ്ചാബ് ഉയർത്തിയ 192 റൺസിന്റെ വമ്പൻ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന കൊൽക്കത്ത 16 ഓവറിൽ 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ‌ 146 റൺസ് എടുത്തുനിൽക്കുമ്പോഴാണ് മഴ കളിമുടക്കിയത്.

ഡക്ക്‌വർത്ത്– ലൂയിസ് നിയമപ്രകാരം ആ സമയത്ത് 153 റൺസാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷേ, ഇതിനെക്കാൾ 7 റൺസ് പിന്നിലായിരുന്നു കൊൽക്കത്ത. സ്കോർ: പഞ്ചാബ് 20 ഓവറിൽ 5ന് 191. കൊൽക്കത്ത 16 ഓവറിൽ 7ന് 146. 15–ാം ഓവറിൽ കൊൽക്കത്ത ബാറ്റർ ആന്ദ്രേ റസ്സലിനെയും (19 പന്തിൽ 35) 16–ാം ഓവറിൽ വെങ്കടേഷ് അയ്യരെയും (28 പന്തിൽ 34) പുറത്താക്കിയത് പഞ്ചാബിന്റെ 7 റൺസ് വിജയത്തിൽ നിർണായകമായി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ മൂന്നിന് 29, അഞ്ചിന് 80 എന്നിങ്ങനെ തകർന്ന കൊൽക്കത്തയെ റസ്സലും ഇംപാക്ട് പ്ലെയറായി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ വെങ്കടേഷ് അയ്യരും ചേർന്നുള്ള ആറാം വിക്കറ്റ് കൂട്ടുകെട്ടാണ് കരകയറ്റിയത്.

എന്നാൽ‌ 15–ാം ഓവറിലെ അവസാന പന്തിൽ റസ്സലിനെ പുറത്താക്കിയ സാം കറൻ കളി തിരിച്ചു. തൊട്ടടുത്ത ഓവറിൽ അർഷ്‌ദീപ് സിങ് വെങ്കടേഷിന്റെയും വിക്കറ്റെടുത്തു. ഇതടക്കം 3 വിക്കറ്റെടുത്ത അർഷ്‌ദീപ് ആണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ് മാച്ച്. സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഫ്ലഡ്‌ലൈറ്റ് തകരാറിലായതോടെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ് ബാറ്റിങ് അര മണിക്കൂർ വൈകിയാണ് ആരംഭിച്ചത്.

നേരത്തേ, ശ്രീലങ്കൻ താരം ഭാനുക രാജപക്സെയുടെയും (32 പന്തിൽ 50) ക്യാപ്റ്റൻ ശിഖർ ധവാന്റെയും (29 പന്തിൽ 40) ബാറ്റിങ് മികവിലാണ് ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത പഞ്ചാബ് കിങ്സ് മികച്ച സ്കോർ നേടിയത്. ഇരുവരും ചേർന്ന് രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ 86 റൺസ് നേടി. ഭാനുകയുടെ ആദ്യ ഐപിഎൽ അർധ സെഞ്ചറിയാണിത്.

10 ഓവറിൽ പഞ്ചാബ് സ്കോർ 100 കടന്നെങ്കിലും പിന്നീട് തുടർച്ചയായി വിക്കറ്റു വീഴ്ത്തിയ കൊൽക്കത്ത ബോളർമാർ പഞ്ചാബിന്റെ റൺനിരക്ക് പിടിച്ചുനിർത്തി. ഇംഗ്ലിഷ് ഓൾറൗണ്ടർ സാം കറനാണ് (17 പന്തിൽ 16 നോട്ടൗട്ട്) അവസാന ഓവറുകളിൽ ആഞ്ഞടിച്ച് പഞ്ചാബിന്റെ സ്കോറുയർത്തിയത്. ഐപിഎലിൽ ഒരു ടീമിനെതിരെ കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് നേടുന്ന ബോളറെന്ന നേട്ടം ഉമേഷ് യാദവിന്. പഞ്ചാബിന്റെ 34 വിക്കറ്റുകളാണ് ഉമേഷിന്റെ നേട്ടം.

ടോസ്: കൊൽക്കത്ത

പ്ലെയർ ഓഫ് ദ് മാച്ച്: അർഷ്‌ദീപ് സിങ്

പഞ്ചാബ്: 5–191 (20)

രാജപക്സെ 50 (22)

ധവാൻ 40 (29)

സൗത്തി 2–54 (4)

ചക്രവർത്തി 1–26 (4)

കൊൽക്കത്ത: 7–146 (16)

റസ്സൽ 35 (19)

വെങ്കടേഷ് 34 (28)

അർ‌ഷ്ദീപ് 3–19 (3)

ചാഹർ 1–12 (2)

