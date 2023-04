ഹോൾഡറുടെ ഡൈവിങ് ക്യാച്ചിൽ പുറത്ത്; വിശ്വസിക്കാതെ റിവ്യൂവിന് പോയി ത്രിപാഠി- വിഡിയോ

ഹൈദരാബാദ്∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരെ രണ്ടാം പന്തിൽ തന്നെ പുറത്തായതു വിശ്വസിക്കാനാകാതെ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് ക്യാപ്റ്റൻ രാഹുൽ ത്രിപാഠി. ട്രെന്റ് ബോൾട്ട് എറിഞ്ഞ ആദ്യ ഓവറിലെ അഞ്ചാം പന്തിലായിരുന്നു ത്രിപാഠിയുടെ പുറത്താകൽ‌. ഇന്ത്യൻ യുവതാരത്തിന്റെ ബാറ്റിൽ തട്ടിയ പന്ത് പുറകിലേക്കാണു പോയത്.

എന്നാൽ സ്ലിപ്പിൽ ഫീൽഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്ന വെസ്റ്റിൻഡീസ് താരം ജേസൺ ഹോൾഡർ തകർപ്പനൊരു ഡൈവിലൂടെ പന്ത് പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. സംശയമേതുമില്ലാതെ അംപയർ ഔട്ട് അനുവദിച്ചതോടെ രാജസ്ഥാൻ താരങ്ങൾ വിക്കറ്റ് നേട്ടം ആഘോഷിച്ചു. എന്നാൽ കുറച്ചു നേരം ഗ്രൗണ്ടിൽനിന്ന ശേഷം ത്രിപാഠി ഡിആർഎസ് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. റിവ്യുവിൽ ഔട്ടെന്നു തെളിഞ്ഞതോടെ താരം നിരാശയോടെ മടങ്ങി.

ഹൈദരാബാദിന്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തില്‍ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത രാജസ്ഥാൻ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 203 റൺസാണ് അടിച്ചുനേടിയത്. റോയൽസിനായി ഓപ്പണർമാരായ യശസ്വി ജയ്സ്‍വാളും ജോസ് ബട്‌‍ലറും ക്യാപ്റ്റൻ സഞ്ജു സാംസണും അർധ സെഞ്ചറി നേടി. പവർപ്ലേ ഓവറുകളിൽ 36 പന്തുകളിൽനിന്ന് 85 റൺസ് രാജസ്ഥാൻ ഓപ്പണർമാർ അടിച്ചെടുത്തു. ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ‌ രാജസ്ഥാന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പവർപ്ലേ സ്കോറാണിത്.

