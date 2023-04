അരങ്ങേറ്റത്തിൽ ആർസിബിക്കെതിരെ 101 മീറ്റർ സിക്സ്, പന്ത് വീണത് മേൽക്കൂരയിൽ- വിഡിയോ

ബെംഗളൂരു∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിനെതിരെ കൂറ്റൻ സിക്സർ പറത്തി മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് യുവതാരം നേഹൽ വധേര. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ടീമിലെ അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ സ്പിന്നർ കരൺ ശർമയുടെ പന്തിലാണ് നേഹലിന്റെ വമ്പൻ സിക്സ് പിറന്നത്. ബെംഗളൂരു താരത്തിന്റെ 14–ാം ഓവറിലെ നാലാം പന്തിൽ നേഹലിന്റെ ഷോട്ട് 101 മീറ്റർ ദൂരമാണു പിന്നിട്ടത്. പന്ത് ചെന്നു വീണത് ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ മേൽക്കൂരയിൽ.

എന്നാൽ ഇതേ ഓവറിൽ തന്നെ വധേര പുറത്തായി. മറ്റൊരു ബൗണ്ടറിക്കു ശ്രമിച്ച താരത്തെ വിരാട് കോലി ക്യാച്ചെടുത്താണു പുറത്താക്കിയത്. 13 പന്തുകൾ നേരിട്ട നേഹൽ വധേര 21 റൺസുമായാണു പുറത്തായത്. താരം നേടിയത് രണ്ടു സിക്സുകളും ഒരു ഫോറും. 22 വയസ്സുകാരനായ നേഹൽ വധേര പഞ്ചാബ് സ്വദേശിയാണ്.

മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയും (49 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 82) ക്യാപ്റ്റൻ ഫാഫ് ഡുപ്ലെസിയും (43 പന്തിൽ 73) ബാറ്റിങ് വിസ്ഫോടനം തീർത്ത മത്സരത്തിൽ ബാംഗ്ലൂര്‍ 8 വിക്കറ്റിന്റെ ഉജ്വല വിജയമാണു നേടിയത്. ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത മുംബൈ ഉയർത്തിയ 172 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം 22 പന്തുകളും 8 വിക്കറ്റും ബാക്കിനിർത്തി ബാംഗ്ലൂർ മറികടന്നു.

ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ ബാറ്റിങ്ങിലെ തകർച്ചയിൽ നിന്നു മുംബൈയെ കരകയറ്റിയ യുവതാരം തിലക് വർമയുടെ (46 പന്തിൽ 84 നോട്ടൗട്ട്) പോരാട്ടം വിഫലമായി. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് 20 ഓവറിൽ 7ന് 171 റൺസെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ബാംഗ്ലൂർ 16.2 ഓവറിൽ രണ്ടു വിക്കറ്റു നഷ്ടത്തിൽ വിജയത്തിലെത്തി.

