ഹൈദരാബാദ് സഞ്ജുവിന്റെ ‘സ്ഥിരം ഇര’; അപൂർവനേട്ടത്തിൽ കോലിയും പിന്നിൽ

ഹൈദരാബാദ്∙ ഐപിഎല്ലിലെ അപൂർവ നേട്ടത്തിൽ സൂപ്പർ‌ താരം വിരാട് കോലിയെ പിന്നിലാക്കി രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ക്യാപ്റ്റൻ സഞ്ജു സാംസണിന്റെ കുതിപ്പ്. ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെതിരെ 700 റൺസിലേറെ സ്കോർ ചെയ്ത ബാറ്ററെന്ന റെക്കോർഡാണു സഞ്ജുവിന്റെ പേരിലുള്ളത്. സഞ്ജുവിന് ഹൈദരാബാദിനെതിരെ ഇപ്പോൾ 725 റൺസാണുള്ളത്. വിരാട് കോലിക്കാകട്ടെ 569 റണ്‍സും.

സൺറൈസേഴ്സിനെതിരെ മികച്ച ബാറ്റിങ് റെക്കോർഡാണ് സഞ്ജുവിനുള്ളത്. ഐപിഎല്ലിൽ ഒരു സെഞ്ചറിയും മൂന്ന് അർധ സെഞ്ചറിയും താരം നേടിയത് ഹൈദരാബാദിനെതിരെയാണ്. 2019 ൽ ഹൈദരാബാദിൽ നടന്ന മത്സരത്തിലാണ് സഞ്ജു സൺറൈസേഴ്സിനെതിരെ സെഞ്ചറി നേടിയത്. 55 പന്തുകൾ നേരിട്ട സഞ്ജു 102 റൺസാണ് അന്ന് അടിച്ചെടുത്തത്.

2023 സീസണിലെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ 32 പന്തുകളിൽനിന്ന് 55 റൺസാണു സഞ്ജു സാംസൺ നേടിയത്. 19–ാം ഓവറിൽ സിക്സിനു ശ്രമിച്ച സഞ്ജുവിനെ ബൗണ്ടറിക്ക് സമീപത്തുവച്ച് അഭിഷേക് ശർമ ക്യാച്ചെടുത്തു പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു. അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 203 റൺസാണ് ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത രാജസ്ഥാൻ അടിച്ചുനേടിയത്. റോയൽസിനായി ഓപ്പണർമാരായ യശസ്വി ജയ്സ്‍വാളും ജോസ് ബട്‌‍ലറും ക്യാപ്റ്റൻ സഞ്ജു സാംസണും അർധ സെഞ്ചറി നേടി.

ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ രാജസ്ഥാൻ ഓപ്പണർമാർ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്ങാണ് ആദ്യ ഓവറുകളിൽ പുറത്തെടുത്തത്. പവർ പ്ലേയിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോർ തന്നെ യുവതാരം യശസ്വി ജയ്‍സ്‍വാളും ജോസ് ബട്‍ലറും ചേർന്ന് അടിച്ചെടുത്തു. 36 പന്തിൽനിന്ന് 85 റൺസാണ് രാജസ്ഥാന്റെ സമ്പാദ്യം. പവർ പ്ലേയിൽ ബട്‍ലർ 22 പന്തിൽ 54 ഉം ജയ്സ്‍വാൾ 13 പന്തിൽ 30 ഉം റൺസെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ സൺറൈസേഴ്സിന് 20 ഓവറിൽ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 131 റൺസെടുക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ. രാജസ്ഥാന്റെ വിജയം 72 റൺസിന്.

