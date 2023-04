സൂപ്പർ ഓവറിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കു വിജയം

ഓക്ക്‌ലൻഡ് ∙ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ ഒന്നാം ട്വന്റി20യിൽ സൂപ്പർ ഓവർ ജയം കുറിച്ച് ശ്രീലങ്ക. മഹീഷ് തീക്ഷ്ണയുടെ സൂപ്പർ ഓവറിൽ 8 റൺസ് മാത്രമാണ് ന്യൂസീലൻഡിനു നേടാനായത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ആദം മിൽനെയുടെ രണ്ടാം പന്തിൽ സിക്സും പിന്നീട് നോബോളിൽ ഫോറും നേടി ചരിത് അസലങ്ക ശ്രീലങ്കയെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചു.

English Summary: Sri Lanka beat New Zealand in first T20