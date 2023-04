ഭുവനേശ്വർ∙ ഒഡിഷയിലെ കട്ടക്ക് ജില്ലയില്‍ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിനിടെ 22 വയസ്സുകാരനെ കുത്തിക്കൊന്നു. മഹീഷ്‌ലാന്‍ഡില്‍ അയല്‍ഗ്രാമങ്ങളായ ബ്രഹ്മപൂര്‍, ശങ്കര്‍പൂര്‍ എന്നീ ടീമുകള്‍ തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം. മത്സരത്തിന് അംപയറായി നിന്ന ലക്കി റാവത്ത് എന്ന യുവാവാണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

മത്സരത്തിനിടെ ബ്രഹ്മപൂര്‍ ടീമിലെ താരം പുറത്തായതായി ലക്കി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ അംപയറുടെ തീരുമാനം തെറ്റാണെന്നും നോ ബോള്‍ വിളിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ടീം അംഗങ്ങള്‍ രംഗത്തെത്തി. തര്‍ക്കത്തിനിടെ ബ്രഹ്മപൂര്‍ ടീമിന്‍റെ ആരാധകര്‍ ഗ്രൗണ്ടിലെത്തുകയും ലക്കിയെ ആക്രമിക്കുകയും കത്തിവെച്ച് കുത്തുകയുമായിരുന്നു.

എസ്‌സിബി മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ ലക്കിയെ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു. ഒരാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. രണ്ടു പേര്‍ക്കായി തിരച്ചില്‍ തുടരുകയാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

