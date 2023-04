രോഹിതിനെ പുറത്താക്കാൻ ഓടി, കൂട്ടിയിടിച്ച് വീണ് ആർസിബി താരങ്ങള്‍; കോലിയുടെ രോഷം- വിഡിയോ

ബെംഗളൂരു∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ മുംബൈ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയെ ക്യാച്ചെടുത്തു പുറത്താക്കാൻ ഓടി കൂട്ടിയിടിച്ച് വീണു റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ താരങ്ങൾ. ആർസിബി പേസർ മുഹമ്മദ് സിറാജും വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ദിനേഷ് കാർത്തിക്കുമാണ് ഫീൽഡിങ്ങിനിടെ കൂട്ടിയിടിച്ചത്. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഇന്നിങ്സിൽ മുഹമ്മദ് സിറാജ് എറിഞ്ഞ അഞ്ചാം ഓവറിലായിരുന്നു സംഭവം. രോഹിത് ശർമയുടെ ബാറ്റിൽ തട്ടിയ പന്ത് ഉയർന്നുപൊങ്ങി.

താരം പുറത്താകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കെയായിരുന്നു അപ്രതീക്ഷിത ട്വിസ്റ്റ്. പന്തെറിഞ്ഞ സിറാജും ദിനേഷ് കാർത്തിക്കും ക്യാച്ചിനായി ഓടിയതോടെ താരങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് താഴെ വീണു. പന്തു പിടിച്ചെടുക്കാനും സാധിച്ചില്ല. രോഷത്തോടെയാണു സൂപ്പർ താരം വിരാട് കോലി ഇതിനോടു പ്രതികരിച്ചത്. ഗ്രൗണ്ടിൽ കിടന്ന മുഹമ്മദ് സിറാജ് ആർസിബി ഫിസിയോമാരെത്തി പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് കളി തുടർന്നത്.

പുറത്താകലിൽനിന്നു രക്ഷപെട്ടെങ്കിലും മുംബൈ ക്യാപ്റ്റന് അധിക നേരം ഗ്രൗണ്ടിൽ തുടരാനായില്ല. അടുത്ത ഓവറിൽ ആകാശ്ദീപിന്റെ പന്തിൽ ദിനേഷ് കാർത്തിക്ക് ക്യാച്ചെടുത്താണു രോഹിത്തിനെ പുറത്താക്കിയത്. പത്ത് പന്തുകൾ നേരിട്ട രോഹിത് ശർമ ആകെ നേടിയത് ഒരു റൺസാണ്. മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയും (49 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 82) ക്യാപ്റ്റൻ ഫാഫ് ഡുപ്ലെസിയും (43 പന്തിൽ 73) ബാറ്റിങ് വിസ്ഫോടനം തീർത്ത മത്സരത്തിൽ ബാംഗ്ലൂര്‍ 8 വിക്കറ്റിന്റെ ഉജ്വല വിജയമാണു നേടിയത്.

ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത മുംബൈ ഉയർത്തിയ 172 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം 22 പന്തുകളും 8 വിക്കറ്റും ബാക്കിനിർത്തി ബാംഗ്ലൂർ മറികടന്നു. ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ ബാറ്റിങ്ങിലെ തകർച്ചയിൽ നിന്നു മുംബൈയെ കരകയറ്റിയ യുവതാരം തിലക് വർമയുടെ (46 പന്തിൽ 84 നോട്ടൗട്ട്) പോരാട്ടം വിഫലമായി. സ്കോർ: മുംബൈ 20 ഓവറിൽ 7ന് 171. ബാംഗ്ലൂർ 16.2 ഓവറിൽ 2ന് 172.

English Summary: Virat Kohli Reacts After Siraj, Karthik's Collision Gives Lifeline To Rohit Sharma