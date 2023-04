ലക്നൗവിനെതിരെ ധോണിയുടെ ഇരട്ട സിക്സ്; ട്രോളുകളിൽ നിറഞ്ഞ് ഗംഭീറിന്റെ ‘ഭാവം’!

ചെന്നൈ ∙ ലക്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിനെതിരായ ഐപിഎൽ പോരാട്ടത്തിൽ മാർക്ക് വുഡിനെതിരെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് നായകൻ മഹേന്ദ്ര സിങ് ധോണി ഇരട്ട സിക്സർ നേടിയതിനു പിന്നാലെ, സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ഗൗതം ഗംഭീർ. ലക്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിന്റെ മെന്റർ കൂടിയായ ഗംഭീർ, മത്സരം നടക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേഡിയത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നിങ്സിലെ അവസാന ഓവറിൽ മാർക്ക് വുഡിനെതിരെ ധോണി സിക്സർ നേടുമ്പോൾ, ഗംഭീറിന്റെ മുഖഭാവമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായത്. ഇത് ഒട്ടേറെ ട്രോളുകൾക്കും കാരണമായി. മത്സരത്തിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് 12 റൺസിന് ലക്ന സൂപ്പർ ജയന്റ്സിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുക കൂടി ചെയ്തതോടെ ഗംഭീറിനെതിരായ ട്രോളുകൾ ഇരട്ടിയായി.

2011ൽ ഇന്ത്യ ഏകദിന ലോകകപ്പ് നേടുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നായകനായിരുന്ന മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിക്കെതിരെ പലതവണ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഗംഭീർ. അന്ന് ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ ഫൈനലിൽ ധോണി നേടിയ സിക്സറിന് അമിത പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതായി ഗംഭീർ പലതവണ പരസ്യമായി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. അന്ന് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഓപ്പണറായിരുന്ന ഗംഭീറിന്റെ അർധസെഞ്ചറിയും ഇന്ത്യൻ വിജയത്തിൽ നിർണായകമായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ്, ധോണി നേടിയ സിക്സറുകളോടുള്ള ഗംഭീറിന്റെ പ്രതികരണം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായത്.

നേരത്തെ, ആവേശം വാനോളമുയർന്ന മത്സരത്തിൽ 12 റൺസിനാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ ലക്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിനെ വീഴ്ത്തിയത്. ഗാലറിയിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ മഞ്ഞപ്പടയ്ക്കു മുന്നിൽ ബാറ്റിങ്ങിലും ബോളിങ്ങിലും ആധിപത്യം പുലർത്തിയാണ് ചെന്നൈ ലക്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിനെതിരെ വിജയം കുറിച്ചത്. ജയിക്കാൻ അവസാന 2 ഓവറിൽ 37 റൺസ് വേണ്ടിയിരുന്ന ലക്നൗവിന് 24 റൺസ് മാത്രമാണ് നേടാനായത്.

സ്കോർ: ചെന്നൈ– 20 ഓവറിൽ 7ന് 217 റൺസ്. ലക്നൗ 20 ഓവറിൽ 7ന് 205 റൺസ്. 4 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ചെന്നൈ താരം മൊയീൻ അലിയാണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ് മാച്ച്.

English Summary: "Dhoni hit sixes on 2nd April and 3rd April, both times it hurt Gautam Gambhir most" - Twitter roasts Gambhir for his reaction to Dhoni's sixes