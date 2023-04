ഇലവനല്ല, പന്ത്രണ്ടാമനായ ലെവൻ; ഇംപാക്ട് പ്ലെയറെ എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കണമെന്നറിയാതെ ടീമുകൾ

ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിന്റെ മത്സര സമവാക്യങ്ങൾ മാറ്റിമറിച്ചാണ് ഇംപാക്ട് പ്ലെയർ എന്ന പുതിയ നിയമഭേദഗതി ഐപിഎൽ 16–ാം സീസണിൽ ബിസിസിഐ അവതരിപ്പിച്ചത്. ബാറ്ററായോ, ബോളറായോ മത്സരത്തിന്റെ ഏതു സമയത്തും ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്ലെയറെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന നിയമം വന്നതോടെ ടീമംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കളത്തിൽ പതിനൊന്നും കടലാസിൽ പന്ത്രണ്ടുമായി. എന്നാൽ 10 ടീമുകളും ഓരോ മത്സരം വീതം കളിച്ച സീസണിലെ ആദ്യ റൗണ്ട് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ (ബാംഗ്ലൂർ–മുംബൈ മത്സരം വരെ) ഇംപാക്ട് പ്ലെയർക്ക് കാര്യമായ ‘ഇംപാക്ട്’ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ടീമിലെ പന്ത്രണ്ടാമനായി എത്തുന്ന കളിക്കാരനെ എവിട,െ എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കണമെന്നറിയാൻ തലപുകയ്ക്കുകയാണ് ടീമുകൾ.

ആദ്യ റൗണ്ടിൽ 9 ടീമുകൾ ഇംപാക്ട് പ്ലെയറെ കളത്തിലിറക്കി. 5 ടീമുകൾ ബോളർമാരെയും 4 ടീമുകൾ ബാറ്റർമാരെയും പരീക്ഷിച്ചു. മുംബൈയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ മാത്രം ഇംപാക്ട് പ്ലെയറെ ഉപയോഗിച്ചില്ല. വിദേശ താരത്തെ ഇംപാക്ട് പ്ലെയറാക്കിയ ഏക ടീം മുംബൈ ഇന്ത്യൻസാണ്; പേസ് ബോളർ ജയ്സൻ ബയ്റൻഡ്രോഫിനെ. പ്ലെയിങ് ഇലവനിൽ 4 വിദേശ താരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇംപാക്ട് പ്ലെയറായി ഇന്ത്യൻ താരത്തെ കളത്തിലിറക്കണമെന്നാണ് നിയമം. നാലിൽ കുറവ് വിദേശ താരങ്ങൾ പ്ലെയിങ് ഇലവനിലുള്ള ടീമുകൾക്ക് ഇംപാക്ട് പ്ലെയറായി വിദേശിയെ ഉപയോഗിക്കാം.

∙ തല്ലുകൊള്ളികൾ !

സീസണിലെ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ തീർത്തും നിരാശപ്പെടുത്തിയത് ഇംപാക്ട് പ്ലെയറായി ടീമുകൾ പരീക്ഷിച്ച പേസ് ബോളർമാരാണ്. ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ 3.2 ഓവറിൽ 51 റൺസ് വഴങ്ങിയ ചെന്നൈയുടെ തുഷാർ ദേശ്പാണ്ഡെ നൽകിയ തുടക്കം പിന്നീടെത്തിയ 3 ‘ഇംപാക്ട് പേസ് ബോളർ’മാരും ഏറ്റുപിടിച്ചു. 4 പേസ് ബോളർമാർ ചേർന്ന് ആദ്യ 5 മത്സരങ്ങളിലായി എറിഞ്ഞത് 9.2 ഓവറുകൾ. വഴങ്ങിയത് 137 റൺസ്. ഇക്കോണമി നിരക്ക്: 14.68

∙ പേസർമാരുടെ പ്രകടനം

∙ തുഷാർ ദേശ്പാണ്ഡെ (ചെന്നൈ)

1/51 (3.2 ഓവർ)

ഇക്കോണമി: 15.3

∙ റിഷി ധവാൻ (പഞ്ചാബ്)

0/15 (ഒരു ഓവർ)

ഇക്കോണമി: 15

∙ നവ്‍ദീപ് സെയ്നി (രാജസ്ഥാൻ)

0/34 (2 ഓവർ)

ഇക്കോണമി: 17

∙ ജയ്സൻ ബയ്റൻഡ്രോഫ് (മുംബൈ)

1/37 (3 ഓവർ)

ഇക്കോണമി: 12.3

∙ പവർലെസ് ഹിറ്റ്

ഇംപാക്ട് പ്ലെയറായി ക്രീസിലെത്തി വെടിക്കെട്ട് നടത്തുന്ന ബാറ്റർമാരെ കാത്തിരുന്ന ആരാധകർക്ക് ആദ്യ റൗണ്ടിൽ നിരാശരാകേണ്ടിവന്നു. ഒരു തകർപ്പൻ ഇന്നിങ്സ് ആരിൽ നിന്നുമുണ്ടായില്ല. കൊൽക്കത്തയുടെ വെങ്കിടേഷ് അയ്യരുടെയും (28 പന്തിൽ 34), ഹൈദരാബാദിന്റെ അബ്ദുൽ സമദിന്റെയും (32 പന്തിൽ 32) ഗുജറാത്തിന്റെ സായ് സുദർശന്റെയും (17 പന്തിൽ 22) ഇന്നിങ്സുകൾക്ക് ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിന്റെ വേഗമുണ്ടായില്ല. ഡൽഹിയുടെ അമാൻ ഖാനും (5 പന്തിൽ 4) നിരാശപ്പെടുത്തി. 112.19 ആണ് ഇംപാക്ട് പ്ലെയറായെത്തിയ ബാറ്റർമാരുടെ ഇതുവരെയുള്ള സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ്.

∙ ലക്നൗവിന്റെ പൊന്നപ്പൻ

ഐപിഎൽ 16–ാം സീസണിലെ ആദ്യ റൗണ്ട് മത്സരത്തിൽ ഇംപാക്ടുണ്ടാക്കിയ കളിക്കാരൻ ലക്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിന്റെ സ്പിന്നർ കൃഷ്ണപ്പ ഗൗതം മാത്രമാണ്. ഡൽഹിക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ലക്നൗവിന്റെ ആയുഷ് ബദോനി (7 പന്തിൽ 18) പുറത്താകുന്നത് ഇരുപതാം ഓവറിലെ അഞ്ചാം പന്തിൽ. തൊട്ടുപിന്നാലെ ഇംപാക്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തിയ ലക്നൗ ക്യാപ്റ്റൻ കെ.എൽ.രാഹുൽ, ബദോനിയെത്തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൃഷ്ണപ്പ ഗൗതമിനെ ടീമിലുൾപ്പെടുത്തി.

