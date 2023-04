ഇങ്ങനെ നോബോളും വൈഡും എറിഞ്ഞാൽ പുതിയ ക്യാപ്റ്റനു കീഴിൽ കളിക്കേണ്ടിവരും: തുറന്നടിച്ച് ധോണി

ചെന്നൈ∙ തുടർച്ചയായി നോബോളും വൈഡും എറിഞ്ഞ് ടീമിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്ന ബോളർമാർക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് നായകൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി. ഇങ്ങനെ തുടർന്നാൽ പുതിയ ക്യാപ്റ്റനു കീഴിൽ കളിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ ധോണി, രാജിഭീഷണിയും മുഴക്കി. ഇനിയും ഇത്തരത്തിൽ നോബോളും വൈഡും യഥേഷ്ടം എറിയുന്നത് തുടർന്നാൽ ചെന്നൈ താരങ്ങൾ പുതിയ ക്യാപ്റ്റനു കീഴിൽ കളിക്കേണ്ടി വരുമെന്നായിരുന്നു ധോണിയുടെ വാക്കുകൾ. ലക്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ 12 റൺസ് വിജയം നേടിയ ശേഷം സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ധോണി രാജിഭീഷണി മുഴക്കിയത്.

നേരത്തെ, ഗാലറിയിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ മഞ്ഞപ്പടയ്ക്കു മുന്നിൽ ബാറ്റിങ്ങിലും ബോളിങ്ങിലും ആധിപത്യം പുലർത്തിയാണ് ചെന്നൈ ലക്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിനെതിരെ 12 റൺസ് വിജയം കുറിച്ചത്. ജയിക്കാൻ അവസാന 2 ഓവറിൽ 37 റൺസ് വേണ്ടിയിരുന്ന ലക്നൗവിന് 24 റൺസ് മാത്രമാണ് നേടാനായത്. സ്കോർ: ചെന്നൈ– 20 ഓവറിൽ 7ന് 217 റൺസ്. ലക്നൗ 20 ഓവറിൽ 7ന് 205 റൺസ്. 4 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ചെന്നൈ താരം മൊയീൻ അലിയാണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ് മാച്ച്.

സീസണിലെ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും ബോളർമാർ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകടനം തുടർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ധോണിയുടെ രാജിഭീഷണിയും മുന്നറിയിപ്പുമെന്ന് കരുതുന്നു. ലക്നൗവിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ചെന്നൈ ബോളർമാർ എറിഞ്ഞത് മൂന്ന് നോബോളുകളാണ്. 13 വൈഡും എറിഞ്ഞു.

ലക്നൗവിനെതിരെ ചെന്നൈ ബോളർമാർ എല്ലാവരും ചേർന്ന് വഴങ്ങിയത് 18 എക്സ്ട്രാ റൺസാണ്. ഇതിൽ ലെഗ്ബൈ ആയി രണ്ടു റണ‍്സും, വൈഡ് ഇനത്തിൽ 13 റൺസും നോബോളായി മൂന്നു റൺസുമാണ് വഴങ്ങിയത്. ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെതിരായ ആദ്യ തമ്സരത്തിലും ചെന്നൈ ബോളർമാർ എക്സ്ട്രാ ഇനത്തിൽ 12 റൺസ് വഴങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിൽ ലെഗ്ബൈ ആയി ആറു റൺസും വൈഡ് ആയി നാലു റൺസും നോബോളെറിഞ്ഞ് രണ്ടു റൺസുമാണ് എക്സ്ട്രാ നൽകിയത്.



‘‘ഞങ്ങളുടെ ഫാസ്റ്റ് ബോളിങ് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ബോൾ ചെയ്തേ മതിയാകൂ. എതിർ ടീം ബോളർമാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നോബോളും വൈഡും എറിയുന്നത് തീർച്ചയായും അവസാനിപ്പിച്ചേ തീരൂ. അല്ലെങ്കിൽ അവർ പുതിയൊരു ക്യാപ്റ്റനു കീഴിൽ കളിക്കേണ്ടി വരും. ഇത് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ മുന്നറിയിപ്പാണ്. ഇനി ഞാൻ കൈവിട്ടു കളയുകയേ ഉള്ളൂ’ – ധോണി പറഞ്ഞു.

ചെപ്പോക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ പിച്ച് അദ്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്നും മത്സരശേഷം ധോണി വ്യക്തമാക്കി. ‘‘മികച്ച മത്സരമായിരുന്നു ഇത്. വലിയ സ്കോറുകളും പിറന്നു. ചെപ്പോക്കിലെ വിക്കറ്റ് എങ്ങനെയാകും പെരുമാറുക എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആകാംക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ചില സംശയങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും വലിയ സ്കോറുകൾ പിറന്നു. എന്തായാലും സീസൺ തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ മികച്ച മത്സരമായിരുന്നു. 5–6 വർഷത്തിനിടെ ഇവിടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽത്തന്നെ ഗാലറി നിറച്ച് ആളെത്തിയതിലും സന്തോഷം’ – ധോണി പറഞ്ഞു.

‘കുറച്ചുകൂടി വേഗത കുറഞ്ഞ പിച്ചാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത്. എന്തായാലും ആവശ്യംപോലെ റൺസ് കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന പിച്ചായിരുന്നു. അടുത്ത ആറു മത്സരങ്ങളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് കാത്തിരുന്നു കാണണം. വലിയ സ്കോറുകൾ കണ്ടെത്താനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.’ – ധോണി പറഞ്ഞു.

