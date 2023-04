‘ഡെത്ത് ഓവർ ബോളിങ് അത്ര എളുപ്പമല്ല; ബ്രാവോ ചെയ്തിരുന്ന ജോലിയാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക്’

ചെന്നൈ ∙ ഡെത്ത് ഓവറുകളിൽ ബോൾ ചെയ്യുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ലെന്ന് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ യുവ ബോളർ തുഷാർ ദേശ്പാണ്ഡെ. ഐപിഎൽ 16–ാം സീസണിലെ ആദ്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങളിലും ഡെത്ത് ഓവറുകളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാനാകാതെ പോയതിനു പിന്നാലെയാണ് തുഷാർ ദേശ്പാണ്ഡെ ഇക്കാര്യം തുറന്നുസമ്മതിച്ചത്. മുൻ ചെന്നൈ താരവും ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയുടെ ബോളിങ് പരിശീലകനുമായ ഡ്വെയിൻ ബ്രാവോ വർഷങ്ങളോളം ടീമിനായി ചെയ്ത ജോലിയാണ് ഇപ്പോൾ തനിക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും തുഷാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അദ്ദേഹത്തോളം മികവില്ലെങ്കിലും, ആ ജോലി ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാനാണ് ശ്രമമെന്നും തുഷാർ വിശദീകരിച്ചു.

ലക്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ നാലു വൈഡും മൂന്നു നോബോളുമെറിഞ്ഞ തുഷാർ ദേശ്പാണ്ഡെ ക്യാപ്റ്റൻ മഹേന്ദ്ര സിങ് ധോണിയിൽനിന്ന് വിമർശനം ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നു. ആരുടെയും പേരെടുത്തു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, യഥേഷ്ടം നോബോളും വൈഡും എറിഞ്ഞാൽ വൈകാതെ പുതിയൊരു ക്യാപ്റ്റനു കീഴിൽ കളിക്കേണ്ടി വരുമെന്നായിരുന്നു ചെന്നൈ താരങ്ങളോടുള്ള ധോണിയുടെ വാക്കുകൾ.

‘ഡെത്ത് ഓവറുകളിൽ ബോൾ ചെയ്യുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. അത് പഠിച്ചെടുക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ബോളിങ് പരിശീലകനായ ഡ്വെയിൻ ബ്രാവോ ടീമിനായി വർഷങ്ങളോളം ഈ ജോലി ഭംഗിയായി ചെയ്തയാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽനിന്ന് പരമാവധി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കാനാണ് എന്റെ ശ്രമം. അദ്ദേഹം ടീമിനായി ചെയ്തിരുന്ന ജോലിയാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാന്നിധ്യം സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിടവ് നികത്താനാകില്ലെങ്കിലും ഡെത്ത് ഓവർ ബോളിങ് പഠിച്ചെടുക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.’ – തുഷാർ ദേശ്പാണ്ഡെ വ്യക്തമാക്കി.

‘കളിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്നതോ കളത്തിനു പുറത്തിരിക്കുന്നതോ എന്റെ കയ്യിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. ഓരോ ദിവസവും പരമാവധി മെച്ചപ്പെടുക എന്നത് എന്റെ മാത്രം കയ്യിലുള്ള സംഗതിയാണ്. എന്റെ ശ്രദ്ധയും അതിലാണ്. ബോളിങ് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുന്തോറും അവസരങ്ങളും ലഭിക്കുമെന്നാണ് എന്റെ അനുഭവം. അവസരങ്ങൾ മുതലെടുക്കാനാണ് ശ്രമം’ – ദേശ്പാണ്ഡെ പറഞ്ഞു.

‘‘ഞാൻ വർത്തമാന കാലത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നയാളാണ്. കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു. ട്വന്റി20യിൽ നോബോൾ എറിയുന്നത് വലിയ കുറ്റമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതേക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാൻ പോയാൽ എല്ലാം കയ്യിൽനിന്ന് പോകും. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ പന്തെറിഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്’ – ദേശ്പാണ്ഡെ വ്യക്തമാക്കി.

