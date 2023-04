ഇത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് ധോണി മുൻപേ പറഞ്ഞു: വെളിപ്പെടുത്തി ഗാവസ്കർ, ബിഷപ്പ്

ചെന്നൈ ∙ ബോളർമാർ അനാവശ്യമായി വൈഡുകളും നോബോളുകളും എറിയുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് നായകൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി മുൻപേ പറഞ്ഞിരുന്നതായി വെളിപ്പെടുത്തി മുൻ താരങ്ങളും ഇപ്പോൾ കമന്റേറ്റർമാരുമായ ഇയാൻ ബിഷപ്പും സുനിൽ ഗാവസ്കറും. ലക്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ അവസാന ഓവറിൽ തുഷാർ ദേശ്പാണ്ഡെ നോബോൾ എറിഞ്ഞപ്പോഴാണ്, ആദ്യ മത്സരത്തിനു പിന്നാലെ ഇതേക്കുറിച്ച് ധോണി പറഞ്ഞിരുന്നതായി ഇരുവരും കമന്ററിക്കിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ രാജ്‌വർധൻ ഹംഗാർഗേകർ നോബോൾ എറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ധോണി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

പേസ് ബോളർമാർ തുടർച്ചയായി നോബോളുകളും വൈഡുകളും എറിയുന്നതിനാൽ രണ്ടു തവണയും കുറഞ്ഞ ഓവർ നിരക്കിന് വാണിങ് ലഭിച്ചതായി ധോണി മത്സരശേഷം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. നോബോളും വൈഡും എറിയുന്നത് യഥേഷ്ടം തുടർന്നാൽ പുതിയ ക്യാപ്റ്റനു കീഴിൽ കളിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ധോണി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. തുടർച്ചയായി ഓവർ നിരക്ക് കുറഞ്ഞാൽ ക്യാപ്റ്റനു വിലക്കു ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ഇത്. ഇതിനിടെയാണ്, അനാവശ്യമായി നോബോളുകൾ എറിയുന്നത് സ്വീകാര്യമല്ലെന്ന് ധോണി പറഞ്ഞിരുന്നതായി ബിഷപ്പും ഗാവസ്കറും വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

‘‘കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിനു ശേഷം ഞങ്ങൾ ധോണിയുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഹംഗാർഗേകർ മികച്ച രീതിയിൽ ബോൾ ചെയ്തെങ്കിലും, നോബോളുകൾ സ്വീകാര്യമല്ലെന്നാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. മത്സരശേഷമുള്ള അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്’ – കമന്ററിക്കിടെ ഇയാൻ ബിഷപ്പ് വിശദീകരിച്ചു.

ബോളർമാർ തുടർച്ചയായി എക്സ്ട്രാ റൺസ് വഴങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ടീമിനുള്ളിൽ ഇതിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷ നൽകുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കുമെന്ന് ഗാവസ്കർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എക്സ്ട്രാ റൺസ് നൽകുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കാമെന്നും ഗാവസ്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഐപിഎൽ 16–ാം സീസണിൽ ഇതിനകം രണ്ടു മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്, ആകെ 16 വൈഡുകളും അഞ്ച് നോബോളുകളുമാണ് ഇതുവരെ എറിഞ്ഞത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെതിരെ നാലു വൈഡും ലക്നൗവിനെതിരെ 12 വൈഡും എറിഞ്ഞപ്പോൾ, ഗുജറാത്തിനെതിരെ രണ്ടു നോബോളും ലക്നൗവിനെതിരെ മൂന്നു നോബോളും എറിഞ്ഞു.

English Summary: 'We spoke to Dhoni. He said it's unacceptable...': Ian Bishop, Gavaskar discuss CSK bowlers' no-ball issue in IPL 2023