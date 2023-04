പരുക്കേറ്റ ശ്രേയസ് അയ്യരും പാട്ടിദാറും ഐപിഎല്ലിന് പുറത്ത്;ശ്രേയസിന് അഞ്ച് മാസം വിശ്രമം

ബെംഗളൂരു∙ പരുക്കേറ്റ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യരും ബാംഗ്ലൂർ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാറ്റർ രജത് പാട്ടിദാറും ഐപിഎലിൽനിന്ന് പുറത്തായി. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്ന ശ്രേയസിന് 5 മാസത്തോളം വിശ്രമം വേണ്ടതിനാൽ ജൂൺ 7ന് ആരംഭിക്കുന്ന ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലും നഷ്ടമാകും.

കഴിഞ്ഞ മാസം ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ നടന്ന ഏകദിന പരമ്പരയിലും പരുക്കുമൂലം ശ്രേയസ് കളിച്ചിരുന്നില്ല. ശ്രേയസിനു പകരം നിതീഷ് റാണയാണ് ഈ സീസണിൽ കൊൽക്കത്തയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ. കാലിലെ പരുക്ക് ഭേദമാകാത്തതാണ് രജത് പാട്ടിദാർ പുറത്താകാൻ കാരണം. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ 2 അർധ സെഞ്ചറിയടക്കം 333 റൺസ് നേടിയ പാട്ടിദാർ ബാംഗ്ലൂരിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ മൂന്നാമത്തെ താരമായിരുന്നു.

നേരത്തേ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ പേസ് ബോളർ ജോഷ് ഹെയ്സൽവുഡും പരുക്ക് കാരണം ഐപിഎലിൽ നിന്ന് പുറത്തായിരുന്നു. മുംബൈയ്ക്കെതിരായ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പരുക്കേറ്റ പേസർ റീസ് ടോപ്‌ലെയും അടുത്ത മത്സരം കളിക്കുന്ന കാര്യം സംശയമാണ്.

English Summary: Injured Shreyas Iyer and Rajat Patidar out from IPL