6,6,6,6,4,6; ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ‍ ബാറ്റിങ് വെടിക്കെട്ടുമായി പാക്കിസ്ഥാൻ താരം- വിഡിയോ

ഇസ്‍ലാമബാദ്∙ പാക്കിസ്ഥാനിലെ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് ടൂര്‍ണമെന്റിനിടെ ഒരു ഓവറിലെ ആറു പന്തുകളും ബൗണ്ടറി കടത്തി യുവതാരം ഉസാമ മിർ. ഗനി റംസാൻ 2023 ടൂർണമെന്റിലാണ് ഉസാമ മിർ ഒരു ഓവറിലെ അഞ്ചു പന്തുകൾ‌ സിക്സും ഒരു പന്തിൽ ഫോറും നേടി 34 റൺസ് അടിച്ചെടുത്തത്. നേരിട്ട 20 പന്തുകളിൽനിന്നു താരം നേടിയത് 66 റൺസാണ്. പാക്കിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ മുൾട്ടാൻ സുൽത്താൻസിന്റെ താരമായ ഉസാമ മിർ സ്പിൻ ബോളറായാണു ടീമിൽ കളിക്കുന്നതെന്നതാണു ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം.

ജിഐസിയും കറാച്ചി വാരിയേഴ്സും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിലാണു യുവതാരത്തിന്റെ വെടിക്കെട്ടു ബാറ്റിങ് പ്രകടനം. ഗനി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ് താരമായ ഉസാമയുടെ ബാറ്റിങ് മികവിൽ ടീം നേടിയത് ആറു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 236 റൺസ്. പാക്കിസ്ഥാനിൽനിന്നുള്ള രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളും ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ബാബർ അസം, താരങ്ങളായ ശതബ് ഖാൻ, ഇഹ്സാനുല്ല, അസം ഖാൻ, ഉസ്മാൻ ഖാദിർ, ഉമർ അക്മൽ തുടങ്ങിയ താരങ്ങൾ ടൂർണമെന്റിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട്. പാക്കിസ്ഥാൻ ഏകദിന ടീമിനു വേണ്ടി മൂന്നു മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള താരമാണ് ഉസാമ മിർ. മൂന്ന് കളികളിൽനിന്ന് നാല് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Pakistan Star Usama Mir Slams 34 Runs In One Over