ന്യൂഡൽഹി ∙ ഈ സീസണിലെ ആദ്യ ഹോം മത്സരം കളിക്കുന്ന ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന് പിന്തുണയുമായി ടീമിന്റെ റഗുലർ ക്യാപ്റ്റൻ ഋഷഭ് പന്ത് ന്യൂഡൽഹിയിലെ അരുൺ ജയറ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തി.

ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെതിരായ മത്സരം തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപേ പന്ത് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു. വാഹനാപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റ് ചികിൽസയിലായിരുന്ന താരം വോക്കിങ് സ്റ്റിക് ഉപയോഗിച്ചു നടന്നാണ് ഗാലറിയിലെത്തിയത്.

ടീം ഉടമകൾക്കൊപ്പം ഗാലറിയിലെത്തിയ പന്തിനെ വൻ ആരവത്തോടെ ആരാധകർ വരവേറ്റു. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ കാറപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റതിനു ശേഷം ആദ്യമായാണ് പന്ത് പൊതുസ്ഥലത്ത് എത്തുന്നത്. ഈ സീസണിൽ പന്തിനു പകരം ഡേവിഡ് വാർണറാണ് ഡൽഹിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ.

