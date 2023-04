ഗുവാഹത്തി∙ പഞ്ചാബ് കിങ്സിനെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ നോൺ സ്ട്രൈക്കറായിരുന്ന ശിഖർ ധവാനെതിരെ ‘മങ്കാദിങ്’ ഭീഷണി ഉയർത്തി രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് താരം ആര്‍. അശ്വിൻ. പന്തെറിയുന്നതിനു മുൻപേ നോണ്‍ സ്ട്രൈക്കറായിരുന്ന ധവാൻ ക്രീസ് വിട്ടതോടെ അശ്വിൻ ബോളിങ് പെട്ടെന്നു നിർത്തുകയായിരുന്നു. ധവാൻ ക്രീസിൽ ഉണ്ടോയെന്ന് അശ്വിൻ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു. ക്രീസിൽനിന്ന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയ ധവാൻ ഉടനടി തിരിച്ചെത്തുകയായിരുന്നു.

പക്ഷേ ധവാനെ ഔട്ടാക്കാൻ അശ്വിൻ ശ്രമിച്ചില്ല എന്ന കാര്യവും ശ്രദ്ധേയമാണ്. സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ നിമിഷങ്ങൾക്കകം വൈറലായി. അശ്വിന്റെ മങ്കാദിങ് ഭീഷണിക്കിടെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങിൽ രാജസ്ഥാൻ താരം ജോസ് ബട്‌ലറുടെ പ്രതികരണവും ഉൾപ്പെടുത്തി. പഞ്ചാബ് കിങ്സിൽ കളിച്ചിരുന്ന സീസണിൽ ജോസ് ബട്‍ലറെ അശ്വിൻ മങ്കാദിങ്ങിലൂടെ പുറത്താക്കിയിരുന്നു.

പന്തെറിയും മുൻപേ നോൺ സ്ട്രൈക്കറായ ബാറ്റർ ക്രീസ് വിട്ടാൽ റണ്ണൗട്ടാക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് അടുത്തിടെ ക്രിക്കറ്റ് നിയമം പരിഷ്കരിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും ഇത് ക്രിക്കറ്റിലെ മാന്യതയ്ക്കു ചേർന്നതല്ലെന്നാണു പല താരങ്ങളുടെയും നിലപാട്. ഇത്തരം പുറത്താക്കലുകൾ നീതിപൂർവമാണെന്ന വാദക്കാരനാണ് അശ്വിൻ. ഐപിഎല്ലിലടക്കം നേരത്തേ ക്രീസ് വിട്ടുപോകുന്ന ബാറ്റർമാർക്കെതിരെ അശ്വിൻ ‘പുറത്താക്കൽ ഭീഷണി’ ഉയര്‍ത്താറുണ്ട്.

അശ്വിന്റെ ഭീഷണിയിൽനിന്ന് രക്ഷപെട്ട പഞ്ചാബ് ക്യാപ്റ്റൻ അർധ സെഞ്ചറിയുമായാണു കളി അവസാനിപ്പിച്ചത്. 56 പന്തുകൾ നേരിട്ട ശിഖർ ധവാൻ 86 റൺസെടുത്തു പുറത്താകാതെനിന്നു. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ പഞ്ചാബ് നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 197 റൺസാണു നേടിയത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ രാജസ്ഥാന് ഏഴു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 192 റൺസെടുക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ.

English Summary: Ravichandran Ashwin Stops Midway, Stares As Shikhar Dhawan Backs Up Too Far