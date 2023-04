ഗുവാഹത്തി∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ പഞ്ചാബ് കിങ്സിനെതിരെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് അഞ്ച് റൺസിന് തോറ്റതിനു പിന്നാലെ വൻ വിമർശനമാണു ടീമിന്റെ തീരുമാനങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ഉയര്‍ന്നത്. ആർ. അശ്വിനെ ഓപ്പണറായി ഇറക്കിയതിൽ ക്യാപ്റ്റൻ സഞ്ജു സാംസണെതിരെയും വിമർശനമുണ്ടായി. 190 ന് മുകളിൽ വിജയലക്ഷ്യം ഉള്ളപ്പോള്‍ പവർപ്ലേ ഓവറുകളിൽ യുവതാരം യശസ്വി ജയ്സ്വാളിനൊപ്പം അശ്വിനെ ഇറക്കിയത് ആരാധകർക്കു രസിച്ചിട്ടില്ല. പതിവ് ഓപ്പണർ ജോസ് ബട്‍ലറെ മാറ്റിനിർത്തിയായിരുന്നു രാജസ്ഥാൻ അശ്വിന് അവസരം നൽകിയത്. എന്നാൽ നാലു പന്തുകൾ മാത്രം നേരിട്ട അശ്വിൻ റണ്ണൊന്നുമെടുക്കാതെ പുറത്തായി.

യശസ്വി ജയ്‍സ്വാളും പുറത്തായതോടെ നാല് ഓവറുകൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 26 റണ്‍സെന്ന നിലയിലായിരുന്നു രാജസ്ഥാൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അശ്വിനെ ഓപ്പണറുടെ ചുമതലയിൽ ഇറക്കിയതെന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ക്യാപ്റ്റൻ സഞ്ജു സാംസണ്‍. ജോസ് ബട്‍ലറുടെ പരുക്കു കാരണമാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനമെടുത്തതെന്നു സഞ്ജു മത്സരശേഷം പറഞ്ഞു.

‘‘ജോസ് പൂര്‍ണമായും ഫിറ്റായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിരലിൽ തുന്നലുണ്ട്. പഞ്ചാബിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ആം സ്പിന്നർ ഹര്‍പ്രീത് ബ്രാർ, ലെഗ് സ്പിന്നർ രാഹുൽ ചാഹർ എന്നിവർ മധ്യ ഓവറുകൾ എറിയാനെത്തും എന്നതിനാലാണ് ദേവ്ദത്തിനെ ഓപ്പണിങ്ങിൽ ഇറക്കാതിരുന്നത്. കാരണം ഒരു ഇടം കൈ ബാറ്റർ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു.’’– സഞ്ജു സാംസണ്‍ പറഞ്ഞു.

പഞ്ചാബ് ഉയർത്തിയ 198 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന രാജസ്ഥാന് മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ഏഴു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 192 റൺസെടുക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ. നാലു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി പഞ്ചാബ് ബോളർ നേഥൻ എലിസ് രാജസ്ഥാനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി. ജയത്തോടെ നാലു പോയിന്റുമായി പഞ്ചാബ് പട്ടികയിൽ രണ്ടാമതെത്തി. 25 പന്തിൽ 42 റൺസെടുത്തു പുറത്തായ ക്യാപ്റ്റൻ സഞ്ജു സാംസണാണു രാജസ്ഥാന്റെ ടോപ് സ്കോറർ. ഷിംറോൺ ഹെറ്റ്മിയർ (18 പന്തിൽ 36), ധ്രുവ് ജുറേൽ (15 പന്തിൽ 32) എന്നിവരും തിളങ്ങി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ മികച്ച ഇന്നിങ്സ് തുടക്കത്തിൽ ഇല്ലാതെ പോയത് രാജസ്ഥാനു തിരിച്ചടിയായി.

