സിക്സിനു ശ്രമിച്ച് പുറത്തായി രാജസ്ഥാൻ ക്യാപ്റ്റൻ; ഡൽഹിക്കെതിരെ സഞ്ജുവിന് നിരാശ

ഗുവാഹത്തി∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റല്‍സിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ബാറ്റിങ്ങിൽ തിളങ്ങാനാകാതെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ക്യാപ്റ്റൻ സഞ്ജു സാംസണ്‍. നാലു പന്തുകൾ നേരിട്ട സഞ്ജു റണ്ണൊന്നുമെടുക്കാതെ പുറത്തായി. രാജസ്ഥാൻ സ്കോർ 100 പിന്നിട്ടതിനു പിന്നാലെയാണു സഞ്ജു പുറത്തായത്.

കുൽദീപ് യാദവിന്റെ പന്തിൽ സഞ്ജു സിക്സിനു ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പാളിപ്പോകുകയായിരുന്നു. ഉയർന്നുപൊങ്ങിയ പന്ത് ഫീൽഡർ ആൻറിച് നോർട്യ പിടിച്ചെടുത്തു. രാജസ്ഥാൻ 20 ഓവറിൽ നാലു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 199 റൺസെടുത്തു. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനു മികച്ച തുടക്കമാണു ലഭിച്ചത്.

ഒന്നാം വിക്കറ്റ് 98 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ട് യശസ്വി ജയ്സ്വാളും ജോസ് ബട്‍ലറും ചേർന്ന് ഉയർത്തി. അർധസെഞ്ചറി നേടിയ യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ 31 പന്തിൽ 60 റൺസെടുത്താണു പുറത്തായത്. 51 പന്തുകൾ നേരിട്ട ജോസ് ബട്‍ലര്‍ 79 റൺസെടുത്തു. 21 പന്തിൽ 39 റണ്‍സെടുത്ത ഹെറ്റ്മിയർ നാല് സിക്സുകളാണു ഗാലറി കടത്തിയത്.

English Summary: Sanju Samson goes for a duck against Delhi Capitals