റാഷിദ് ഹാട്രിക്കിൽ ‘കളി തിരിച്ചു’, അവസാന 5 പന്തില്‍ സിക്സടിച്ച് വീണ്ടും തിരിച്ചു റിങ്കു

അഹമ്മദാബാദ് ∙ റിങ്കു സിങ്ങിന്റെ ബാറ്റിന് ആറിന്റെ ഗുണനപ്പട്ടിക മാത്രമേ അറിയൂ; ഗുജറാത്ത് പേസ് ബോളർ യഷ് ദയാൽ ഇന്നലെ അതു കൊണ്ടറിഞ്ഞു! അവസാന ഓവറിൽ ഒട്ടും ദയയുമില്ലാതെ ദയാലിനെ തുടരെ 5 പന്തുകളിൽ സിക്സിനു പറത്തിയ റിങ്കു കൊൽക്കത്തയ്ക്കു സമ്മാനിച്ചത് 3 വിക്കറ്റിന്റെ അവിശ്വസനീയ ജയം. 20–ാം ഓവറിൽ 31 റൺസ് അടിച്ചെടുത്താണ് കൊൽക്കത്ത ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ അവിസ്മരണീയമായ ജയത്തിലേക്കെത്തിയത്. കൊൽക്കത്തയുടെ ടോപ് സ്കോററായ വെങ്കടേഷ് അയ്യരുടെയും (40 പന്തിൽ 83, 8 ഫോർ, 5 സിക്സ്) ഗുജറാത്തിനു വേണ്ടി ഹാട്രിക് നേടിയ റാഷിദ് ഖാന്റെയും പ്രകടനങ്ങൾ റിങ്കുവിന്റെ (21 പന്തിൽ 48 നോട്ടൗട്ട്) മിന്നൽ ഇന്നിങ്സിൽ മുങ്ങിപ്പോയി. റിങ്കു തന്നെയാണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ് മാച്ച്. സ്കോർ: ഗുജറാത്ത്– 20 ഓവറിൽ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 204. കൊൽക്കത്ത– 20 ഓവറിൽ 7ന് 207.

6,6,6,6,6

ജോഷ്വ ലിറ്റിൽ എറിഞ്ഞ 19–ാം ഓവറിന്റെ അവസാന രണ്ടു പന്തുകൾ സിക്സിനും ഫോറിനും പായിച്ച് റിങ്കു തന്റെ അദ്ഭുത പ്രകടനത്തിനുള്ള ‘വാംഅപ്പ്’ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അതോടെ അവസാന ഓവറിൽ കൊൽക്കത്തയ്ക്കു ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നത് 29 റൺസ്. ആദ്യ പന്തിൽ ഉമേഷ് യാദവ് സിംഗിളെടുത്തു. സ്ട്രൈക്ക് റിങ്കുവിന്. ദയാലിന്റെ ഓഫ്സൈഡിനു പുറത്തു വന്ന ഫുൾടോസ് എക്സ്ട്രാ കവറിലൂടെ പറത്തി റിങ്കു അടി തുടങ്ങി. അടുത്ത പന്ത് പാഡിനു നേരെ ലോ ഫുൾടോസ്. ബാക്ക്‌വേഡ് സ്ക്വയറിലൂടെ സിക്സ്.

റിങ്കു സിങ്ങിന്റെ വിജയാഘോഷം

മൂന്നാം പന്തും ഫുൾടോസ് തന്നെ. ഇത്തവണ പന്ത് അതിർത്തി കടന്നത് ലോങ് ഓഫിനു മുകളിലൂടെ. ഫുൾടോസ് എറിയരുത് എന്ന കരുതലോടെ വന്ന ദയാലിന് അഞ്ചാം പന്തിലും പിഴച്ചു. ഷോർട്ട് ഓഫ് ലെങ്ത് ആയി വന്ന സ്ലോ ബോളിൽ ലോങ് ഓണിലൂടെ ഫ്ലാറ്റ് സിക്സ്. അവസാന പന്തിൽ കൊൽക്കത്തയ്ക്കു ജയിക്കാൻ വേണ്ടത് 4 റൺസ്. മനസ്സും ശരീരവും തളർന്ന ദയാൽ വീണ്ടും എറിഞ്ഞത് ഷോർട്ട് ഓഫ് ലെങ്ത് സ്ലോ ബോൾ. പന്തിനെ ലോങ് ഓണിലൂടെ തൂക്കിവിട്ട് റിങ്കു ആഘോഷം തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ക്യാപ്റ്റൻ നിതീഷ് റാണയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊൽക്കത്ത താരങ്ങൾ മൈതാനത്തേക്കു കുതിച്ചെത്തിയിരുന്നു.

റിങ്കുവിന്റെ അൽഭുതപ്രകടനത്തിനു മുൻപു തന്നെ മത്സരം നാടകീയമായിരുന്നു. ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഗുജറാത്തിനെ മികച്ച സ്കോറിലെത്തിച്ചത് അഞ്ചാമനായി ഇറങ്ങി തകർത്തടിച്ച വിജയ് ശങ്കറിന്റെ വെടിക്കെട്ട് ഇന്നിങ്സ് (24 പന്തിൽ 63 നോട്ടൗട്ട്, 4 ഫോർ, 5 സിക്സ്). വൺഡൗണായി ഇറങ്ങിയ സായ് സുദർശനും (38 പന്തിൽ 53) അർധ സെഞ്ചറി നേടി.

മറുപടിയായി വെങ്കടേഷ് അയ്യരുടെ മനോഹരമായ ഇന്നിങ്സിൽ ജയത്തിലേക്കു മുന്നേറുകയായിരുന്ന ഗുജറാത്തിനെ പിടിച്ചിട്ടത് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഗുജറാത്തിനെ നയിച്ച അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സ്പിന്നർ റാഷിദ് ഖാൻ. 17–ാം ഓവറിലെ ആദ്യ മൂന്നു പന്തുകളിൽ‌ ആന്ദ്രെ റസ്സൽ (1), സുനിൽ നരെയ്ൻ (0), ഷാർദൂൽ ഠാക്കൂർ (0) എന്നിവരെ പുറത്താക്കി റാഷിദ് ഗുജറാത്തിനെ മത്സരത്തിലേക്കു തിരിച്ചു കൊണ്ടു വന്നു. എന്നാൽ അതിനാടകീയമായ ക്ലൈമാക്സിനു മുൻപുള്ള ചെറിയൊരു ട്വിസ്റ്റ് മാത്രമായിരുന്നു അതെന്ന് അപ്പോൾ ആരറിഞ്ഞു!

English Summary: Rinku Singh Hits 5 Sixes In Last Over As KKR Win Thriller vs GT