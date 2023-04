അവസാന പന്തിലെ ‘മങ്കാദിങ്’ ചീറ്റിപ്പോയി, നാണംകെട്ട് ഹർഷൽ; റൺഔട്ടിൽ പാളി കാർത്തിക്

ബെംഗളൂരു∙ അവസാന പന്തുവരെ നീണ്ട ത്രില്ലർ പോരാട്ടത്തിൽ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിനെ ഒരു വിക്കറ്റിനാണ് ലക്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സ് തോൽപിച്ചത്. ബാംഗ്ലൂർ ഉയർത്തിയ 213 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യത്തിൽ ഒൻപതു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് ലക്നൗ എത്തിയത്. ഇരുപതാം ഓവറിലെ ആറാം പന്തിൽ ലക്നൗവിന് ജയിക്കാൻ ഒരു റൺ വേണമെന്നിരിക്കെ തീർത്തും നാടകീയമായിരുന്നു മത്സരത്തിന്റെ അവസാനം. പന്തെറിയാനെത്തിയ പേസർ ഹർഷൽ പട്ടേൽ നോൺ സ്ട്രൈക്കറായിരുന്ന രവി ബിഷ്ണോയിയെ റൺ ഔട്ടാക്കാൻ ശ്രമം നടത്തി.

രവി ബിഷ്ണോയി വിജയ റൺസ് നേടാനായി ക്രീസ് വിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഹർഷലിന് ഈ സമയം പന്ത് വിക്കറ്റിൽ കൊള്ളിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇതോടെ ഹർഷൽ പന്ത് വിക്കറ്റ് ലക്ഷ്യമാക്കി എറിയുകയായിരുന്നു. പന്ത് വിക്കറ്റ് തെറിപ്പിച്ചെങ്കിലും അംപയർ ഔട്ട് നൽകിയില്ല. ആക്ഷൻ തുടങ്ങിയിരുന്നതിനാൽ ഔട്ട് അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്നായിരുന്നു അപംയറുടെ നിലപാട്. നിർണായകമായ അവസാന പന്തിലും ബാംഗ്ലൂരിനു പിഴച്ചു.

പന്ത് ബാറ്റിൽ കൊണ്ടില്ലെങ്കിലും ആവേശ് ഖാനും ബിഷ്ണോയിയും റണ്ണിനായി ഓടി. കയ്യിൽ നിന്നു വഴുതിയ പന്തെടുത്ത് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ദിനേഷ് കാർത്തിക് എറിഞ്ഞെങ്കിലും സ്റ്റംപിൽ കൊണ്ടില്ല. അങ്ങനെ ലക്നൗവിന് ഒരു വിക്കറ്റിന്റെ ആവേശജയം. നോണ്‍ സ്ട്രൈക്കറായി നിൽക്കുന്ന ബാറ്ററെ പുറത്താക്കുന്ന ‘മങ്കാദിങ്’ ശൈലി നിയമപരമാണെന്ന് ഐസിസി തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പന്തെറിയും മുൻപേ നോൺ സ്ട്രൈക്കിലെ ബാറ്റർ ക്രീസ് വിട്ടാൽ പുറത്താക്കുന്ന രീതിയെ റൺഔട്ടായാണു പരിഗണിക്കുന്നത്.

Let's all laugh at @HarshalPatel23 🤣🤣🤣🤣🤣🤣. Man fumbled a mankad 😭😭😭😭😭. Ee sala cup nam de 🥶 🥶🥶🔥🔥🔥 pic.twitter.com/BAphDkHcRt — V. (@Messilizer9021) April 10, 2023

ആർ. അശ്വിൻ ഉള്‍പ്പെടെ പലരും ഇത് ഐപിഎല്ലിൽ വിജയകരമായി നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ത്രില്ലർ പോരാട്ടത്തിൽ മങ്കാദിങ്ങിനു ശ്രമിച്ച ഹർഷൽ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ ഹർഷലിനെതിരെ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ വിമർശനവുമായെത്തി.

English Summary: Harshal Patel Attempts To Run Out Ravi Bishnoi At Non-Striker's End, But In Vain