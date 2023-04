ചെന്നൈ∙ ഐപിഎല്ലിൽനിന്നു ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെ വിലക്കണമെന്ന ആവശ്യമുയർത്തി തമിഴ്നാട് എംഎൽഎ എസ്.പി. വെങ്കടേശ്വരൻ. തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്നുള്ള താരങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് അവസരങ്ങൾ നൽകാത്ത ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെ വിലക്കണമെന്ന് ധർമപുരി എംഎൽഎയായ വെങ്കടേശ്വരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പാട്ടാളി മക്കൾ കക്ഷിയുടെ നിയമസഭാംഗമാണ് വെങ്കടേശ്വരൻ.

‘‘തമിഴ്നാട് ടീം എന്ന നിലയിലാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തെ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്കു ടീമിൽ ഇടം കിട്ടുന്നില്ല. തമിഴ്നാട് ടീമെന്നു പരസ്യം കൊടുത്തു ലാഭം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. കഴിവുള്ള താരങ്ങള്‍ തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ട്. അവർക്ക് ചെന്നൈ അവസരം നൽകുന്നില്ല. നിരവധി പേരാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്നോട് പരാതി പറയുന്നത്.’’– തമിഴ്നാട് എംഎൽഎ മാധ്യമങ്ങളോടു പ്രതികരിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുൻ ക്യാപ്റ്റന്‍ എം.എസ്. ധോണി നയിക്കുന്ന ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ബുധനാഴ്ചത്തെ മത്സരത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ നേരിടും. ചെന്നൈയിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിന്റെ ടിക്കറ്റിനു വൻ ഡിമാൻഡാണ്. ആയിരം രൂപയിൽ താഴെ വിലയുള്ള ടിക്കറ്റിന് കരിഞ്ചന്തയിൽ അയ്യായിരത്തിന് മുകളിലാണു വില.

ഐപിഎല്ലിൽ മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ വീതം കളിച്ച ചെന്നൈയ്ക്കും രാജസ്ഥാനും രണ്ട് വിജയങ്ങളിൽനിന്നു നാലു പോയിന്റ് വീതമാണുള്ളത്. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് പോയിന്റു പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സാകട്ടെ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തും.

English Summary: Ban CSK as they have no Tamils in the team, urges PMK MLA