കോലിയുടെ മകൾക്കും അനുഷ്കയ്ക്കുമെതിരെ ഭീഷണി; കേസ് റദ്ദാക്കി ഹൈക്കോടതി

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം വിരാട് കോലിയുടെ മകളെ പീഡിപ്പിക്കുമെന്ന് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ ഭീഷണി മുഴക്കിയ സംഭവത്തിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസ് റദ്ദാക്കി. ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശിയായ ഐഐടി ബിരുദധാരിക്കെതിരായ കേസ് ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയാണു റദ്ദാക്കിയത്. പ്രതിയായ രാംനഗേഷ് അകുബതിനിയെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കാൻ, പരാതി നൽകിയ കോലിയുടെ മാനേജർ അക്വിലിയ ഡിസൂസ അനുവദിച്ചതോടെയാണ് കോടതി നടപടി.

ജസ്റ്റിസ് എ.എസ്. ഗഡ്കരി, പി.ഡി. നായിക് എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് കേസ് റദ്ദാക്കിയത്. 2021 ഒക്ടോബറിൽ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ പാക്കിസ്ഥാനോടു തോറ്റതിനു പിന്നാലെ രാംനഗേഷ് കോലിയുടെ മകൾക്കും ഭാര്യ അനുഷ്ക ശർമയ്ക്കുമെതിരെ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ ഭീഷണി സന്ദേശം പോസ്റ്റ് ചെയ്തെന്നാണു പരാതി. ഐപിസി, ഐടി ആക്ട് തുടങ്ങിയവയിലെ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി 2021 നവംബറിലാണു പ്രതിക്കെതിരെ എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.

പ്രതിയെ ഉടന്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും, ഒൻപതു ദിവസത്തിനു ശേഷം ജാമ്യം ലഭിച്ചു. 2022 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് എഫ്ഐആര്‍ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. കേസുള്ളതിനാൽ വിദേശത്തേക്കു ജോലിക്കായി പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നാണു പ്രതിയുടെ പരാതി. കേസ് റദ്ദാക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടെന്നു കാണിച്ച് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് പരാതിക്കാർ കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയത്.

