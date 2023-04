വിജയത്തിന്റെ തിളക്കത്തിലും സഞ്ജുവിന് തിരിച്ചടി; 12 ലക്ഷം രൂപ പിഴ ചുമത്തി ബിസിസിഐ

ചെന്നൈ∙ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെതിരെ അവരുടെ തട്ടകമായ ചെന്നൈ ചെപ്പോക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നീണ്ട കാലത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം നേടിയ വിജയത്തിന്റെ തിളക്കത്തിനിടയിലും രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് നായകൻ സഞ്ജു സാംസണിന് തിരിച്ചടി. കുറഞ്ഞ ഓവർ നിരക്കിന്റെ പേരിൽ ബിസിസിഐ സഞ്ജുവിന് 12 ലക്ഷം രൂപ പിഴയിട്ടു. മത്സരത്തിനുശേഷം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിലൂടെയാണ് രാജസ്ഥാൻ നായകന് പിഴയിട്ട വിവരം ഐപിഎൽ അധികൃതർ അറിയിച്ചത്.

ഈ സീസണിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് കുറഞ്ഞ ഓവർ നിരക്കിന്റെ പേരിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് രാജസ്ഥാൻ നായകനെതിരായ പിഴ ശിക്ഷ 12 ലക്ഷം രൂപയിലൊതുങ്ങിയത്.

മത്സരത്തിൽ മൂന്നു റൺസിന്റെ ആവേശ ജയം നേടിയ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്, ലക്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിനെ മറികടന്ന് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തിരിച്ചെത്തിയിരുന്നു. നാലു മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് മൂന്നു വിജയങ്ങൾ സഹിതം ആറു പോയിന്റാണ് രാജസ്ഥാന്റെ സമ്പാദ്യം. ലക്നൗവിനും ആറു പോയിന്റുണ്ടെങ്കിലും മെച്ചപ്പെട്ട റൺറേറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രാജസ്ഥാൻ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത്.

English Summary: BCCI slaps ₹12 lakh fine on RR captain Sanju Samson for IPL Code of Conduct breach in CSK match