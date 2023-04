ജിയോ സിനിമയിൽ ധോണിയുടെ സിക്സറുകൾക്ക് സാക്ഷികളായത് 2.2 കോടി പേർ; റെക്കോർഡ്

കൊച്ചി∙ ചെപ്പോക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് നായകൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി ഇന്നിങ്സിലെ അവസാന ഓവറിൽ നേടിയ ഇരട്ട സിക്സർ ജിയോ സിനിമയിലൂടെ മാത്രം കണ്ടത് 2.2 കോടി ആളുകൾ! രാജസ്ഥാൻ താരം സന്ദീപ് ശർമയെറിഞ്ഞ ഓവറിലാണ് ധോണി ഇരട്ട സിക്സർ നേടിയത്. ഓൺലൈൻ ലൈവ്-സ്ട്രീമിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ജിയോ സിനിമയിൽ ഈ ഐപിഎൽ സീസണിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യൂവർഷിപ്പാണ് ഇത്.

ധോണി ക്രീസിൽ നിൽക്കെ അവസാന ഓവറിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന് വിജയത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് 21 റൺസായിരുന്നു. സന്ദീപ് ശർമയുടെ ഇരട്ട വൈഡുകളോടെയാണ് ഓവറിന് തുടക്കമായത്. ഇതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു ധോണിയുടെ ഇരട്ട സിക്സർ. ജയസാധ്യത ഇരു പക്ഷത്തേക്കും മാറിമറിഞ്ഞതോടെ, കോടിക്കണക്കിന് ആരാധകരാണ് അവസാന ഓവർ കണ്ടത്.

അവസാന പന്തിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ പേസ് ബോളർ സന്ദീപ് ശർമ ഒരു റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങിയതോടെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് മൂന്ന് റൺസിന്റെ തോൽവി വഴങ്ങി. 17 പന്തിൽ 32 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന ധോണിയുടെ സ്‌ട്രൈക്ക് റേറ്റ് 188.

ടാറ്റ ഐപിഎൽ 2023ന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്ട്രീമിങ് പങ്കാളിയായ ജിയോ സിനിമ, സീസണിന്റെ തുടക്കം മുതൽ കാഴ്ചക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനം കാഴ്ച വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ വാരാന്ത്യത്തിൽ മാത്രം 147 കോടി വ്യൂവർഷിപ് നേടി മുൻ സീസണിലെ മൊത്തം വ്യൂവർഷിപ് കണക്കുകളെ മറികടന്നു. കൂടാതെ, ജിയോ സിനിമയിൽ ഓരോ മത്സരത്തിനും ഓരോ വീഡിയോയ്ക്കും ചെലവഴിക്കുന്ന ശരാശരി സമയം 60% വർധിച്ചു.

