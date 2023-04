തോൽവിയിൽ ധോണിക്കും ജഡേജയ്ക്കും പങ്കെന്ന് വിമർശനം; ആദ്യ 2 ഓവറിൽ നേടിയത് 9 റൺസ്!

ചെന്നൈ∙ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരായ ഐപിഎൽ പോരാട്ടത്തിൽ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയും രവീന്ദ്ര ജഡേജയും പുറത്തെടുത്ത വീരോചിത പോരാട്ടത്തെ പുകഴ്ത്തുമ്പോഴും, ടീമിന്റെ തോൽവിയിൽ ഇവർക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന വിമർശനവും ശക്തം. ബാറ്റിങ്ങിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഇരുവരും പുറത്തെടുത്ത മെല്ലെപ്പോക്ക് അവസാന ഓവറുകളിൽ ടീമിനു തിരിച്ചടിയായെന്നാണ് വിമർശനം. അവസാന അഞ്ച് ഓവറിൽ വിജയത്തിലേക്ക് 63 റണ്‍സ് വേണ്ടിയിരിക്കെയാണ് ജഡേജയും ധോണിയും ക്രീസിൽ ഒന്നിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, തുടർന്നുള്ള ആദ്യ രണ്ട് ഓവറിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് നേടിയത് 9 റൺസ് മാത്രമാണ്. ഈ മെല്ലെപ്പോക്ക് ടീമിന്റെ മുന്നേറ്റത്തെ ബാധിച്ചുവെന്നാണ് വിമർശനം.

16–ാം ഓവറിൽ ധോണിയും ജഡേജയും ക്രീസിലൊന്നിക്കുമ്പോൾ 63 റൺസായിരുന്നു ചെന്നൈയുടെ ലക്ഷ്യം. ഇതിൽ ആദ്യ രണ്ട് ഓവറിൽനിന്ന് ഒൻപത് റൺസ് മാത്രം നേടിയതാണ് ചെന്നൈയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായത്. സ്പിന്നർമാർക്ക് നല്ല സഹായം ലഭിച്ച ചെപ്പോക്കിലെ പിച്ചിൽ ഈ കൂട്ടുകെട്ടിനെതിരെ ആദ്യ രണ്ട് ഓവർ സ്പിന്നർമാരെ പരീക്ഷിക്കാനുള്ള രാജസ്ഥാൻ നായകൻ സഞ്ജു സാംസണിന്റെ തീരുമാനം നിർണായകമായെന്ന് ചുരുക്കം.

ഇതിൽ 16–ാം ഓവർ ബോൾ ചെയ്തത് രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിനായിരുന്നു. ഈ ഓവറിൽ ഇരുവരും നേരിട്ടത് മൂന്നു പന്തുകൾ വീതം. നേടിയത് രണ്ട് റൺസ് വീതവും. അങ്ങനെ ആകെ നാലു റൺസ്. വിജയലക്ഷ്യം 24 പന്തിൽ 59 റൺസ് എന്ന നിലയിൽ നിൽക്കെ 17–ാം ഓവർ ബോൾ ചെയ്യാനെത്തിയത് യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹൽ. ഈ ഓവറിൽ ധോണി നേരിട്ടത് നാലു പന്തുകൾ. നേടിയത് മൂന്നു റൺസ്. രണ്ടു പന്തുകൾ നേരിട്ട ജഡേജ രണ്ട് റൺസും നേടി. ഇതോടെ വിജയലക്ഷ്യം അവസാന മൂന്ന് ഓവറിൽ 54 റൺസായി.

തുടർന്നുള്ള ഓവറുകളിൽ സ്പിന്നറായ ആദം സാംപ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ തകർപ്പൻ പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തെങ്കിലും, ചെന്നൈയ്ക്ക് വിജയം എത്തിപ്പിടിക്കാനാകാതെ പോയതിനു പിന്നിൽ ആദ്യ ഓവറുകളിലെ മെല്ലെപ്പോക്കും കാരണമായെന്ന് വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ആദം സാംപയെറിഞ്ഞ 18–ാം ഓവറിൽ 14 റൺസും ജെയ്സൻ ഹോൾഡർ എറിഞ്ഞ 19–ാം ഓവറിൽ 19 റൺസും സന്ദീപ് ശർമയെറിഞ്ഞ 20–ാം ഓവറിൽ 17 റൺസും അടിച്ചുകൂട്ടിയ ചെന്നൈയ്ക്ക് വിജയിക്കാനാകാതെ പോയത് അതുകൊണ്ടു കൂടിയാണ്. ഇതിൽ സാംപയ്ക്കെതിരെ ഓരോ സിക്സും ഫോറും നേടി ധോണിയാണ് തിരിച്ചുവരവിന് തുടക്കമിട്ടത്. തൊട്ടടുത്ത ഓവറിൽ ജെയ്സൻ ഹോൾഡറിനെതിരെ ജഡേജ വക ഇരട്ട സിക്സും ഒരു ഫോറും. അവസാന ഓവറിൽ സന്ദീപ് ശർമയ്ക്കെതിരെ ധോണിയുടെ ഇരട്ട സിക്സർ കൂടിയായതോടെയാണ് ചെന്നൈ വിജയത്തിന് അടുത്തെത്തിയത്. പക്ഷേ, വിജയം നേടാനായില്ലെന്നു മാത്രം.

