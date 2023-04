ആരു ജയിച്ചാലും പ്രശ്നമില്ല, എനിക്കു വേണ്ടത് എന്റർടെയ്ൻമെന്റ്: വൈറലായി ധോണിയുടെ പഴയ ട്വീറ്റ്

ചെന്നൈ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ പുറത്തെടുത്ത തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെ, സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് നായകൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുടെ പഴയ ട്വീറ്റ്. രാജസ്ഥാനെതിരായ മത്സരത്തിൽ തോൽവി ഉറപ്പിച്ച ഘട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്ര ജഡേജയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ധോണി ചെന്നൈയെ വിജയത്തിന്റെ വക്കിലെത്തിച്ചിരുന്നു. അവസാന പന്തിൽ വിജയത്തിലേക്ക് അഞ്ച് റൺസ് വേണമായിരുന്നെങ്കിലും ധോണിയുടെ പരിശ്രമം സിംഗിളിൽ ഒതുങ്ങിയതോടെ, മത്സരത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ നേടിയത് മൂന്നു റൺസിന്റെ നേരിയ വിജയം.

ഇതിനു പിന്നാലെയാണ്, ധോണി ഒൻപത് വർഷം മുൻപ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ച വാക്കുകൾ വീണ്ടും വൈറലായത്. ‘ഏതു ടീമാണ് ജയിക്കുന്നത് എന്നത് വിഷയമല്ല. എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്റർടെയ്ൻമെന്റാണ്’ – 2014 മാർച്ച് 24 ന് ധോണി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ച വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ. മത്സരത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ ജയിച്ചെങ്കിലും, ധോണിയുടെ തകർപ്പൻ പ്രകടനം ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ് താരത്തിന്റെ പഴയ ‘എന്റർടെയ്ൻമെന്റ് ട്വീറ്റ്’ വൈറലായത്. അന്ന് ബാർസിലോനയും റയൽ മഡ്രിയും തമ്മിൽ നടന്ന എൽ ക്ലാസിക്കോ പോരാട്ടം മുൻനിർത്തിയായിരുന്നു ധോണിയുടെ ട്വീറ്റ്.

രാജസ്ഥാനെതിരായ മത്സരത്തിൽ പിരിയാത്ത ഏഴാം വിക്കറ്റിൽ ധോണി – ജഡേജ സഖ്യം അടിച്ചുകൂട്ടിയത് 59 റൺസാണ്. അതും വെറും 30 പന്തിൽനിന്ന്. അതിൽത്തന്നെ അവസാന 12 പന്തിൽനിന്ന് അടിച്ചെടുത്തത് 36 റൺസ്. രാജസ്ഥാൻ ഉയർത്തിയ 176 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം മറികടക്കാൻ അവസാന ഓവറിൽ ചെന്നൈയ്ക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് 21 റൺസാണ്. സന്ദീപ് ശർമ എറിഞ്ഞ ഈ ഓവറിൽ ധോണി ഇരട്ടസിക്സറുമായി കരുത്തു കാട്ടിയെങ്കിലും, അവസാന പന്തിൽ വിജയത്തിന് മൂന്നു റൺസ് അകലെ പോരാട്ടം അവസാനിച്ചു. ധോണി 17 പന്തിൽ ഒരു ഫോറും മൂന്നു സിക്സും സഹിതം 32 റൺസോടെയും ജഡേജ 15 പന്തിൽ ഒരു ഫോറും രണ്ടു സിക്സും സഹിതം 25 റൺസോടെയും പുറത്താകാതെ നിന്നു.

