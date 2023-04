ധോണി ക്രീസിലുള്ളപ്പോൾ ഒരു ടീമും സുരക്ഷിതരല്ല, ഒരു തന്ത്രവും ഏശില്ല: തുറന്നുപറഞ്ഞ് സഞ്ജു

ചെന്നൈ∙ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി ക്രീസിലുള്ളപ്പോൾ ഒരു ടീമും സുരക്ഷിതരല്ലെന്ന് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് നായകൻ സഞ്ജു സാംസൺ. ചെന്നൈയിലെ ചെപ്പോക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെതിരായ ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിനു ശേഷം സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് സ‍ഞ്ജു ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. ധോണിക്കെതിരെ ഒരു തന്ത്രവും ഏശില്ലെന്നും സഞ്ജു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 2008ലെ പ്രഥമ സീസണിൽ നേടിയ വിജയത്തിനുശേഷം ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ചെന്നൈയെ ചെപ്പോക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചത്. ആവേശം അവസാന പന്തുവരെ നീണ്ടുനിന്ന മത്സരത്തിൽ മൂന്നു റൺസിനാണ് രാജസ്ഥാൻ ചെന്നൈയെ വീഴ്ത്തിയത്. ഇതോടെ അവർ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തുകയും ചെയ്തു.‌

‘‘ഈ വിജയത്തിന് താരങ്ങൾക്കാണ് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അവസാന ഓവറുകളിലെ കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിനിടയിലും ബോളർമാർ ശാന്തമായി പന്തെറിഞ്ഞു. ക്യാച്ച് അവസരങ്ങൾ പരമാവധി മുതലെടുത്ത് ഫീൽഡിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു. സത്യത്തിൽ ചെപ്പോക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എനിക്ക് ഇതുവരെ അത്ര നല്ല ഓർമകളൊന്നുമില്ല. ഇതുവരെ ഇവിടെ ജയിച്ചിട്ടുമില്ല. ഇന്ന് വിജയം നേടണമെന്ന് അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് സാംപയെ ഇംപാക്ട് പ്ലെയറായി കൊണ്ടുവന്നത്’ – സഞ്ജു പറഞ്ഞു.

‘‘ഫോമിലുള്ള ഋതുരാജ് ഗെയ്‍ക്‌വാദിനെ പുറത്താക്കിയതുകൊണ്ടു തന്നെ പവർപ്ലേയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു. പവർപ്ലേയിൽ അധികം റൺസ് വിട്ടുകൊടുക്കാതിരുന്നാൽ പിന്നീട് സ്പിന്നർമാർ അവരുടെ ജോലി ഭംഗിയായി ചെയ്യുമെന്ന വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. അവസാനത്തെ രണ്ട് ഓവറുകളിൽ കടുത്ത സമ്മർദ്ദമായിരുന്നു. അവരെ തടയാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ, അദ്ദേഹം (എം.എസ്.ധോണി) ക്രീസിലുള്ളപ്പോൾ ഒരു ടീമും സുരക്ഷിതരല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാനാകുന്നത് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായി അറിയാം. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിച്ചേ മതിയാകൂ. അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഒരു തന്ത്രവും ഏശില്ല’ – സഞ്ജു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.\

