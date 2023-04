ഐപിഎലിനെ ‘തകർക്കാൻ’ സൗദി; ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ ട്വന്റി20 ലീഗ് തുടങ്ങുന്നു

മുംബൈ∙ ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും ലാഭകരമായ ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റ് ലീഗാണ് ഐപിഎൽ. പണക്കിലുക്കത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായായും ലോകോത്തര കളിക്കാരുടെ പങ്കാളിത്തത്തിലായാലും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ സാന്നിധ്യത്തിലായാലും, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മറ്റു ട്വന്റി20 ലീഗുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഐപിഎൽ സമാനതകളില്ലാത്തതാണ്. പക്ഷേ ഈ ‘റെക്കോർഡ്’ തകർക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് സൗദി അറേബ്യ. ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും ‘സമ്പന്നമായ ടി20 ലീഗ്’ ആരംഭിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് സൗദി അറേബ്യ. ഇതിനായി ഐപിഎൽ ഉടമകളെ സൗദി ബന്ധപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം. ഫുട്ബോൾ, ഫോർമുല 1 തുടങ്ങിയ കായിക ഇനങ്ങളിൽ വൻ നിക്ഷേപം നടത്തിയ സൗദി അറേബ്യ, ക്രിക്കറ്റിലും ഒരു കൈ നോക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്.

നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെ വിദേശ ലീഗുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ ബിസിസിഐ വിലക്കുണ്ട്. എന്നാൽ പുതിയ ടി20 ലീഗ് സംബന്ധിച്ച് സൗദി അറേബ്യ സർക്കാരിന്റെ നിർദേശം വന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടായേക്കാം. പുറത്തുവരുന്ന വിവരമനുസരിച്ച്, ഒരു വർഷത്തോളമായി ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗണ്‍സിലിന്റെ (ഐസിസി) അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്തതാണ് ഇപ്പോൾ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത്. ക്രിക്കറ്റിൽ സൗദി അറേബ്യ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച വിവരം ഐസിസി ചെയർമാൻ ഗ്രെഗ് ബാർക്ലേ നേരത്തെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

‘‘സൗദി ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മറ്റ് കായിക ഇനങ്ങളെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ക്രിക്കറ്റ് അവർക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷകമാകമാണെന്നു കരുതുന്നു. കായികരംഗത്തുള്ള അവരുടെ മുന്നേറ്റം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ക്രിക്കറ്റ് സൗദി അറേബ്യക്ക് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമാണ്. കായികരംഗത്ത് നിക്ഷേപം നടത്താൻ വളരെ താൽപര്യമുള്ളവരാണ് സൗദി.’’– ബാർക്ലേ പറഞ്ഞു. ‘‘രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന തദ്ദേശീയർക്കും പ്രവാസികൾക്കും സുസ്ഥിരമായ ഒരു വ്യവസായം സൃഷ്ടിക്കുകയും സൗദി അറേബ്യയെ ആഗോള ക്രിക്കറ്റ് തലസ്ഥാനമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം’’– സൗദി അറേബ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ഫെഡറേഷൻ ചെയർമാൻ പ്രിൻസ് സൗദ് ബിൻ മിഷാൽ അൽ-സൗദ് പറഞ്ഞു.

റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, സൗദി സർക്കാരിന്റെയും വിവിധ വ്യവസായികളുടെയും പ്രതിനിധികൾ ഇന്ത്യയിലെ ക്രിക്കറ്റ് മേഖലയുമായി അടുപ്പമുള്ളവരെ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഐപിഎൽ ഉടമകളെയും ബിസിസിഐയെയും അവരുടെ ട്വന്റി20 ലീഗിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഏഷ്യാ കപ്പ്, ഉദ്ഘാടന മത്സരം അല്ലെങ്കിൽ ഐപിഎല്ലിന്റെ ഒരു റൗണ്ട് എന്നിവ സൗദി അറേബ്യയിൽ നടത്താനുള്ള സാധ്യതകളും പദ്ധതിയിലുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

