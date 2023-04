സൗദിയുടെ ‘സമ്പന്നമായ ട്വന്റി20 ലീഗ്’: ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെ വിട്ടയയ്ക്കില്ലെന്ന് ബിസിസിഐ

ബെംഗളൂരു∙ ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും ‘സമ്പന്നമായ ടി20 ലീഗ്’ ആരംഭിക്കാൻ ഐപിഎൽ ഫ്രാഞ്ചൈസികളെ സൗദി അറേബ്യ ക്ഷണിച്ചെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കു പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെ ലീഗിലേക്ക് അയക്കില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കി ബിസിസിഐ. ബിസിസിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയ മാധ്യമമാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ടു െചയ്ത്. നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെ വിദേശ ലീഗുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ ബിസിസിഐ വിലക്കുണ്ട്. പുതിയ ടി20 ലീഗ് സംബന്ധിച്ച് സൗദി അറേബ്യ സർക്കാരിന്റെ നിർദേശം വന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടായേക്കാമെന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ റിപ്പോർട്ട്.

എന്നാൽ മുൻനിര ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ വിദേശ ക്രിക്കറ്റ് ലീഗുകളിലേക്ക് അയക്കില്ലെന്നാണ് ബിസിസിഐയുടെ പ്രതികരണം. ഫ്രാഞ്ചൈസികളുടെ പങ്കാളിത്തം തടയാൻ കഴിയില്ലെന്നും ബിസിസിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറയുന്നു.

‘‘നിലവിലെ ഇന്ത്യൻ കളിക്കാരൊന്നും ഒരു ലീഗിലും പങ്കെടുക്കില്ല. പക്ഷേ ഫ്രാഞ്ചൈസി പങ്കാളിത്തത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് തടയാൻ കഴിയില്ല. അത് അവരുടെ വ്യക്തിഗത തീരുമാനമാണ്. ഐപിഎൽ ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലും ദുബായിലും പോയിട്ടുണ്ട്, ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഏത് ലീഗിലും അവരുടെ ടീം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അവരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്.’’– ബിസിസിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

ഫുട്ബോൾ, ഫോർമുല 1 തുടങ്ങിയ കായിക ഇനങ്ങളിൽ വൻ നിക്ഷേപം നടത്തിയ സൗദി അറേബ്യ, ക്രിക്കറ്റിലും ഒരു കൈ നോക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ടി20 ലീഗ് ആരംഭിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു വാർത്തകൾ. ഇതു സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾക്ക് ഐപിഎൽ ഉടമകളെ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ഒരു വർഷത്തോളമായി ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗണ്‍സിലിന്റെ (ഐസിസി) അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്തതാണ് ഇപ്പോൾ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത്.

സൗദി സർക്കാരിന്റെയും വിവിധ വ്യവസായികളുടെയും പ്രതിനിധികൾ ഇന്ത്യയിലെ ക്രിക്കറ്റ് മേഖലയുമായി അടുപ്പമുള്ളവരെ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഐപിഎൽ ഉടമകളെയും ബിസിസിഐയെയും അവരുടെ ട്വന്റി20 ലീഗിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഏഷ്യാ കപ്പ്, ഉദ്ഘാടന മത്സരം അല്ലെങ്കിൽ ഐപിഎല്ലിന്റെ ഒരു റൗണ്ട് എന്നിവ സൗദി അറേബ്യയിൽ നടത്താനുള്ള സാധ്യതകളും പദ്ധതിയിലുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

English Summary: Amid Rumours Of Saudi Arabia Offering IPL Team Owners To Set Up "World's Richest T20 League", BCCI Official Says Top Indians Can't Play: Report