ബാറ്റിങ്ങിനിടെ ‘ചൊറിഞ്ഞ്’ പാണ്ഡ്യ; റാഷിദിനെതിരെ ഹാട്രിക് സിക്സ് സഹിതം സഞ്ജുവിന്റെ മറുപടി

അഹമ്മദാബാദ്∙ ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ടു ഡക്കുകൾക്കു ശേഷം തകർപ്പൻ അർധസെഞ്ചറിയുമായി ഫോമിലേക്കു തിരിച്ചെത്തിയ രാജസ്ഥാൻ നായകൻ സ‍ഞ്ജു സാംസണിനെ, ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ‘സ്ലെജ്’ ചെയ്ത് എതിർ ടീം നായകൻ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ. അഹമ്മദാബാദ് നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിനിടെയാണ്, സ‍ഞ്ജുവിനെതിരെ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ പ്രകോപനം സൃഷ്ടിച്ചത്. ഇന്നിങ്സിന്റെ തുടക്കത്തിൽ രണ്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടമാക്കി രാജസ്ഥാൻ തകർച്ചയെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോഴാണ്, സഞ്ജുവിനെതിരെ പാണ്ഡ്യ ‘സ്ലെജിങ് തന്ത്രം’ പയറ്റിയത്.

മത്സരത്തിൽ മുഹമ്മദ് ഷമിയുടെ ഓവറിനിടെയാണ് ക്രീസിലുണ്ടായിരുന്ന സഞ്ജുവിന്റെ സമീപമെത്തി പാണ്ഡ്യ എന്തോ പറഞ്ഞത്. ഷമി ബോൾ ചെയ്യുന്നതിനു മുന്നോടിയായി റണ്ണപ്പിനായി നടക്കുന്ന ഇടവേളയിലാണ്, പാണ്ഡ്യ സഞ്ജുവിന് സമീപമെത്തിയത്. ഈ സമയം ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് രാജസ്ഥാനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു സഞ്ജു.

പാണ്ഡ്യയുടെ പരാമർശങ്ങളോടുള്ള അനിഷ്ടം മുഖത്തു പ്രകടമായെങ്കിലും, സ‍ഞ്ജു ഒന്നും പ്രതികരിച്ചില്ല. പകരം ബാറ്റു കൊണ്ടായിരുന്നു മലയാളി താരത്തിന്റെ മറുപടി. തോൽവിയുറപ്പിച്ച ഘട്ടത്തിൽനിന്നും ടീമിനെ വിജയത്തിലേക്കു കൈപിടിച്ചു കയറ്റിയതിൽ സ‍ഞ്ജുവിന്റെ ഇന്നിങ്സ് നിർണായകമായിരുന്നു. മത്സരത്തിലാകെ 32 പന്തുകൾ നേരിട്ട സ‍‍ഞ്ജു, മൂന്നു ഫോറും ആറു സിക്സും സഹിതം അടിച്ചുകൂട്ടിയത് 60 റൺസാണ്. മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ മലയാളി താരം ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലിനൊപ്പം 34 പന്തിൽനിന്ന് 43 റൺസ് അടിച്ചെടുത്ത സഞ്ജു, അഞ്ചാം വിക്കറ്റിൽ ഹെറ്റ്മെയറിനൊപ്പം 27 പന്തിൽ 59 റൺസും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇതിനിടെ, ഗുജറാത്തിന്റെ അഫ്ഗാൻ സൂപ്പർതാരം റാഷിദ് ഖാനെതിരെ ഹാട്രിക് സിക്സർ നേടിയും സ‍ഞ്ജു കരുത്തുകാട്ടി. ട്വന്റി20യിൽ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ ബോളറായ റാഷിദിനെതിരെ ഐപിഎലിൽ ഹാട്രിക് സിക്സ് നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മാത്രം താരമാണ് സഞ്ജു. വിൻഡീസ് സൂപ്പർതാരം ക്രിസ് ഗെയ്‍ലാണ് ആദ്യത്തെയാൾ. ഈ മൂന്നു സിക്സറുകളിലൂടെയാണ് മത്സരത്തിന്റെ ഗതി സഞ്ജു രാജസ്ഥാന് അനുകൂലമാക്കിയത്.

ഇതിനിടെ ഐപിഎലിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനായി 3000 റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യ താരമായും സഞ്ജു മാറി. വിജയത്തോടെ ഐപിഎൽ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് സഞ്ജു നയിക്കുന്ന രാജസ്ഥാൻ.

