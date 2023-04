ഹൈദരാബാദ് ∙ രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റിൽ സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറെ പൂജ്യത്തിനു പുറത്താക്കിയ ഏക ബോളറാണ് ഭുവനേശ്വർ കുമാർ. അതേ ഭുവനേശ്വറിനെ പുറത്താക്കി മകൻ അർജുൻ തെൻഡുക്കർ ഐപിഎലിൽ തന്റെ വിക്കറ്റു വേട്ടയ്ക്കു തുടക്കമിട്ടു. ഹൈദരാബാദിനെതിരെ ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തിന്റെ അവസാന ഓവറിലായിരുന്നു മുംബൈ താരമായ അർജുന്റെ കന്നി ഐപിഎൽ വിക്കറ്റ് നേട്ടം.

മത്സരത്തിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് 14 റൺസിന് വിജയിച്ചു. 2009ലെ രഞ്ജി ട്രോഫി ഫൈനലിലാണ് ഉത്തർപ്രദേശിനായി കളിച്ച ഭുവനേശ്വർ മുംബൈ ബാറ്റർ സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറിനെ പുറത്താക്കിയത്. 193 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഹൈദരാബാദിന് അവസാന ഓവറിൽ ജയിക്കാൻ 20 റൺസ് വേണ്ടിയിരിക്കെയാണ് ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ അർജുനെ പന്തേൽപിച്ചത്.

അർജുൻ ആ ഓവറിൽ വിട്ടുനൽകിയത് 5 റൺസ് മാത്രം. 5–ാം പന്തിൽ ഭുവനേശ്വറിന്റെ വിക്കറ്റ്– എക്സ്ട്രാ കവറിൽ രോഹിത് ശർമയുടെ ക്യാച്ച്. ഓവറിലെ രണ്ടാം പന്തിൽ അബ്ദുൽ സമദ് റണ്ണൗട്ടുമായിരുന്നു.

