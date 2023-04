എം.എസ്. ധോണി മാത്രം; ഇന്ത്യയിൽ അതിലും വലിയ ക്രിക്കറ്റ് താരമില്ലെന്ന് ഹർഭജൻ സിങ്

ചെന്നൈ∙ ഇന്ത്യയിൽ മഹേന്ദ്ര സിങ് ധോണിയെക്കാളും വലിയ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഇല്ലെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ സ്പിന്നർ ഹർഭജൻ സിങ്. എം.എസ്. ധോണി മാത്രമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരേയൊരാളെന്ന് ഹർഭജൻ ഒരു സ്പോർട്സ് മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. ‘‘ചിലര്‍ക്കൊക്കെ ധോണിയേക്കാൾ റൺസും വിക്കറ്റുകളും ഉണ്ടായിരിക്കാം, എന്നാൽ ധോണിയേക്കാള്‍ ആരാധക പിന്തുണയുള്ള മറ്റൊരു താരം ഇവിടെയുണ്ടാകില്ല. ധോണി ഹൃദയം കൊണ്ടാണ് ആരാധകരെ സ്വീകരിക്കുന്നത്.’’– ഹർഭജൻ സിങ് പറഞ്ഞു.

ഐപിഎല്ലിൽ 200 മത്സരങ്ങളിൽ ടീമിനെ നയിക്കുന്ന താരമെന്ന റെക്കോർഡ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് താരമായ ധോണി അടുത്തിടെ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ചെപ്പോക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെ നേരിടാനൊരുങ്ങുകയാണു ധോണിയിപ്പോൾ. ചെപ്പോക്കിൽ മൂന്നു വട്ടം ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോഴും സൺറൈസേഴ്സിനെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് തോൽപിച്ചിരുന്നു.

ധോണിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസിക്കു കീഴിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് നാലുവട്ടം ഐപിഎൽ കിരീട ജേതാക്കളായിട്ടുണ്ട്. അഞ്ചു തവണ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ചെന്നൈ ഓൾ റൗണ്ടർ ശിവം ദുബെയെയും ഹർഭജൻ സിങ് പുകഴ്ത്തി. ‘‘അവസരം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം വമ്പനടികൾക്കു മുതിരുന്ന ശിവം ദുബെയ്ക്ക് ബാറ്റിങ്ങിൽ കൂടുതൽ അവസരം നൽകണം. ഇത്തരം മികവുകളുള്ള കൂടുതൽ താരങ്ങൾ ചെന്നൈ നിരയിലുണ്ട്.’’– ഹർഭജൻ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Dhoni is only one, there cannot be a bigger cricketer than him in India: Harbhajan