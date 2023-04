പ്രായമായി, മറച്ചുവച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല: കരിയർ അവസാന ഘട്ടത്തിലെന്ന് എം.എസ്. ധോണി

ചെന്നൈ∙ ക്യാപ്റ്റൻസി മികവുകൊണ്ട് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെ വിജയങ്ങളിലേക്കു നയിക്കുകയാണ് എം.എസ്. ധോണി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെ തോൽപിച്ച ചെന്നൈ നാലാം വിജയവുമായി പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ആറു മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് എട്ടു പോയിന്റാണ് 2023 ഐപിഎല്ലിൽനിന്നു ചെന്നൈ ഇതുവരെ നേടിയത്. ധോണി അടുത്ത സീസണിലും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെ നയിക്കാനുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ചെന്നൈ ആരാധകർ. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രധാന പ്രതികരണം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ധോണിയിപ്പോൾ.

ചെപ്പോക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഹൈദരാബാദിനെ കീഴടക്കിയ ശേഷം സംസാരിക്കവെ തനിക്ക് പ്രായമായെന്നായിരുന്നു ധോണിയുടെ പ്രതികരണം. കരിയറിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ളതെന്നും ഹർഷ ഭോഗ്‍ലയോടു ധോണി പറഞ്ഞു. സൺറൈസേഴ്സ് നായകൻ എയ്ഡൻ മാർക്രമിനെ പുറത്താക്കാൻ ധോണിയെടുത്ത ക്യാച്ചിനെക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു പ്രായത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂപ്പർ താരത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

‘‘ഇവിടെ കഴിവല്ല, പരിചയ സമ്പത്താണു പ്രധാനം. ഗ്ലൗ കയ്യിലുള്ളതുകൊണ്ട് ആ ക്യാച്ച് എടുക്കുന്നത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണെന്നാണു പലരുടേയും ധാരണ. പൊസിഷൻ ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാച്ച് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആളുകൾക്കു പ്രായമാകുമ്പോൾ കഴിവുകൊണ്ടു മാത്രം കാര്യമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറെ പോലെ ആകേണ്ടിവരും.’’– ധോണി പറഞ്ഞു.

ധോണിക്ക് അധികം പ്രായമായിട്ടില്ലെന്ന് ഹർഷ ഭോഗ്‍ല തിരുത്തിയപ്പോൾ ധോണി അത് അംഗീകരിച്ചില്ല. പ്രായമായെന്നും അക്കാര്യം മറച്ചുവച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നും ധോണി മറുപടി നൽകി. ഐപിഎല്ലിലെ ഓരോ നിമിഷവും ആസ്വദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതെന്നും ധോണി വ്യക്തമാക്കി. 41 വയസ്സുകാരനായ ധോണി രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് അവസാനിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ മികച്ച ഫോമിലാണ്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ രവീന്ദ്ര ജഡേജയെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ക്യാപ്റ്റനാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ധോണിക്കു തന്നെ ചുമതല നൽകുകയായിരുന്നു.

English Summary: "Last Phase Of My Career": MS Dhoni