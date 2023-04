ധോണി എഫക്ട്, കൊൽക്കത്ത ഗാലറി നിറച്ച് ചെന്നൈ ഫാൻസ്; കെകെആർ താരത്തിന് നിരാശ

കൊൽക്കത്ത∙ ഈഡൻ ഗാർഡൻസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന കൊൽക്കത്തയുടെ ഹോം മത്സരത്തിൽ ഗാലറിയില്‍ നിറയെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ആരാധകരെത്തിയതിൽ കെകെആർ താരം ഡേവിഡ് വീസിന് നിരാശ. ഹോം ഗ്രൗണ്ട് ആനുകൂല്യം പോലും കൊൽക്കത്തയ്ക്കു ലഭിച്ചില്ലെന്നാണ് നമീബിയൻ ഓൾറൗണ്ടറായ വീസിന്റെ പരാതി. ഇതു ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യമാണെന്നും വീസ് പ്രതികരിച്ചു. ചെന്നൈയ്ക്കെതിരെ 49 റൺസിനാണു കൊൽക്കത്ത പരാജയപ്പെട്ടത്.

‘‘നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഗ്രൗണ്ടിൽ മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഹോം ആരാധകരേക്കാൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എതിർ ടീമിന്റെ ആരാധകർ വരുന്നതു ദുഷ്കരമായ കാര്യമാണ്. ധോണിയുടെ സ്വാധീനം കാരണമാണ് ഇത്രയേറെ ആരാധകരെത്തിയതെന്നു പിന്നീടാണ് എനിക്കു മനസ്സിലായത്. ചെന്നൈയ്ക്കുവേണ്ടി ആരാധകർ ഗാലറിയിൽനിന്നു ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നതു കേട്ടപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി.’’–വീസ് മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.

ഒരുപാട് ആരാധകരുടെ മുന്നിൽ കളിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നത് മറ്റൊരു തരത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണെന്നും വീസ് വ്യക്തമാക്കി. മത്സരത്തിൽ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 235 റൺസാണു നേടിയത്. 29 പന്തിൽ 71 റൺസെടുത്ത അജിൻക്യ രഹാനെയാണ് ചെന്നൈയുടെ ടോപ് സ്കോറർ. ഡെവോൺ കോൺവെ (40 പന്തിൽ 56), ശിവം ദുബെ (21 പന്തിൽ 50) എന്നിവരും തിളങ്ങി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 186 റൺസെടുക്കാനേ കൊൽക്കത്തയ്ക്കു സാധിച്ചുള്ളൂ.

ഏഴു മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് അഞ്ചാം വിജയത്തോടെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. രണ്ട് കളികൾ മാത്രം തോറ്റ ചെന്നൈയ്ക്ക് നിലവിൽ പത്ത് പോയിന്റുകളുണ്ട്. അഞ്ചാം തോൽവി വഴങ്ങിയ കൊൽക്കത്ത നാല് പോയിന്റുമായി എട്ടാമതാണ്.

