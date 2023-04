കൊൽക്കത്ത ആരാധകരും ചെന്നൈ ജഴ്സിയിൽ, നന്ദി അറിയിച്ച് എം.എസ്. ധോണി

കൊല്‍ക്കത്ത∙ ഈഡൻ ഗാർഡൻസ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തിയ ആരാധകർക്കു നന്ദി അറിയിച്ച് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ക്യാപ്റ്റൻ എം.എസ്. ധോണി. ‘‘കൊൽക്കത്ത ഈഡൻ ഗാർഡൻസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ മഞ്ഞ ജഴ്സി ധരിച്ചു കളി കാണാൻ വന്നവർ കുറച്ചേറെപ്പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തവണ. അവർ ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എനിക്കു യാത്രയയപ്പ് നൽകാൻ വന്നവരാണ്. അവർക്കു പ്രത്യേകം നന്ദി’’– മത്സരശേഷം ധോണി പ്രതികരിച്ചു.

‘‘അടുത്ത ഐപിഎൽ മത്സരത്തിന് അവർ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിന്റെ നിറം ധരിച്ചാവും വരിക. കാരണം അവരിലേറെപ്പേരും യഥാർഥത്തിൽ കൊൽക്കത്തയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരാണല്ലോ.’’– ധോണി പറഞ്ഞു.

ഈ സീസണോടെ ഐപിഎലിൽനിന്ന് വിരമിക്കുമെന്നു സൂചന നൽകിയ ധോണിയുടെ ഈഡൻ ഗാർഡൻസിലെ അവസാന മത്സരമെന്ന നിലയ്ക്കാണ് ആരാധകർ എത്തിയത്. കൊൽക്കത്തയ്ക്കെതിരെ 49 റൺസിനാണ് ചെന്നൈയുടെ ജയം.

English Summary: They were saying farewell: MS Dhoni on Kolkata crowd