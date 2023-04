31 റൺസ് വഴങ്ങിയ ഓവറിനു ശേഷം ദയാൽ രോഗബാധിതനായി; 7–8 കിലോ ഭാരം കുറഞ്ഞു: പാണ്ഡ്യ

അഹമ്മദാബാദ്∙ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് താരം റിങ്കു സിങ് ഒരു ഓവറിൽ 31 റൺസടിച്ച യുവതാരം യഷ് ദയാൽ പിന്നീട് കളത്തിൽനിന്ന് അപ്രത്യക്ഷനായതിൽ വിശദീകരണവുമായി ടീം നായകൻ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ. റിങ്കു സിങ് നടത്തിയ കടന്നാക്രമണത്തിൽ ടീമിന്റെ തോൽവിക്കു കാരണക്കാരനായതിനു പിന്നാലെ, യഷ് ദയാൽ രോഗബാധിതനായെന്ന് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ വെളിപ്പെടുത്തി. രോഗാവസ്ഥയും കൊൽക്കത്തയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ 31 റൺസ് വഴങ്ങേണ്ടി വന്നതിന്റെ സമ്മർദ്ദവും ചേർന്നതോടെ തീർത്തും അവശനാണ് യഷ് ദയാലെന്ന് നായകൻ അറിയിച്ചു. ആ മത്സരത്തിനുശേഷം ദയാലിന്റെ ശരീരഭാരം 7–8 കിലോ കുറഞ്ഞതായും പാണ്ഡ്യ വെളിപ്പെടുത്തി.

‘‘യഷ് ദയാൽ ഇനി എന്നാണ് കളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുക എന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയാനാകില്ല. ആ മത്സരത്തിനുശേഷം രോഗബാധിതനായ ദയാലിന്റെ ശരീരഭാരം ഇതിനകം 7–8 കിലോ കുറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് ടീമംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ വൈറൽ പനി പടർന്നുപിടിച്ചിരുന്നു. അതിനൊപ്പം ആ മത്സരം സമ്മാനിച്ച സമ്മർദ്ദം കൂടിയായതോടെ ദയാൽ അവശനിലയിലാണ്. ഇപ്പോൾ കളത്തിലിറങ്ങാനാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലുമല്ല. ചിലരുടെ കളത്തിലെ നേട്ടങ്ങൾ മറ്റു ചിലരുടെ നഷ്ടങ്ങളാണ് എന്നതാണ് വാസ്തവം. ദയാലിനെ ഇനി കളത്തിൽ കാണണമെങ്കിൽ കുറച്ചധികം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും’ – പാണ്ഡ്യ പറഞ്ഞു.

ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് കിരീടനേട്ടത്തോടെ ചരിത്രമെഴുതിയ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഒൻപത് മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 11 വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കിയ താരമാണ് യഷ് ദയാൽ. ഈ സീസണിൽ ഇതുവരെ മൂന്നു മത്സരങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ദയാൽ കളത്തിലിറങ്ങിയത്. കൊൽക്കത്തയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ നിർണായകമായ അവസാന ഓവറിൽ 31 റൺസ് വിട്ടുകൊടുത്ത് ടീമിന്റെ പരാജയത്തിനു കാരണക്കാരനയതിനു ശേഷം താരം കളത്തിലിറങ്ങിയിട്ടുമില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് താരത്തെക്കുറിച്ച് പാണ്ഡ്യയ്ക്കു മുന്നിൽ ചോദ്യമുയർന്നത്.

യഷ് ദയാലിനു പകരം ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിന്റെ പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ ഇടംപിടിച്ച മോഹിത് ശർമ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തോടെ ടീമിൽ ഇടമുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതുവരെ കളിച്ച നാലു മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് ആറു വിക്കറ്റുകളാണ് മോഹിതിന്റെ സമ്പാദ്യം. 6.15 എന്ന മെച്ചപ്പെട്ട ഇക്കോണമിയിലാണ് മോഹിതിന്റെ ബോളിങ്.

∙ അന്ന് സംഭവിച്ചത്

അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഏപ്രിൽ ഒൻപതിനു നടന്ന മത്സരത്തിലാണ് യഷ് ദയാലിനെതിരെ റിങ്കു സിങ് ഒരു ഓവറിൽ തുടരെ അഞ്ച് സിക്സർ പറത്തി ടീമിന് വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. ഈ മത്സരത്തിലെ അവസാന ഓവറിൽ ഒട്ടും ദയയുമില്ലാതെ ദയാലിനെ തുടരെ 5 പന്തുകളിൽ സിക്സിനു പറത്തിയ റിങ്കു കൊൽക്കത്തയ്ക്കു സമ്മാനിച്ചത് 3 വിക്കറ്റിന്റെ അവിശ്വസനീയ ജയം. 20–ാം ഓവറിൽ 31 റൺസ് അടിച്ചെടുത്താണ് കൊൽക്കത്ത ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ അവിസ്മരണീയമായ ജയത്തിലേക്കെത്തിയത്.

ഈ മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത ഗുജറാത്ത് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നേടിയത് 204 റൺസാണ്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ അവസാന രണ്ട് ഓവറിൽ കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് വിജയത്തിലേക്കു വേണ്ടിയിരുന്നത് 43 റൺസ്. ജോഷ്വ ലിറ്റിൽ എറിഞ്ഞ 19–ാം ഓവറിൽ ആദ്യ നാലു പന്തിൽ രണ്ടു വൈഡുകൾ സഹിതം പിറന്നത് നാലു റൺസ് മാത്രം. ഇതോടെ വിജയലക്ഷ്യം എട്ടു പന്തിൽ 39 റൺസായി. ഈ ഓവറിലെ അവസാന രണ്ടു പന്തുകൾ സിക്സിനും ഫോറിനും പായിച്ച് റിങ്കു തന്റെ അദ്ഭുത പ്രകടനത്തിനുള്ള ‘വാംഅപ്പ്’ തുടങ്ങിയിരുന്നു.

അതോടെ അവസാന ഓവറിൽ കൊൽക്കത്തയ്ക്കു ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നത് 29 റൺസ്. ആദ്യ പന്തിൽ ഉമേഷ് യാദവ് സിംഗിളെടുത്തു. സ്ട്രൈക്ക് റിങ്കുവിന്. ദയാലിന്റെ ഓഫ്സൈഡിനു പുറത്തു വന്ന ഫുൾടോസ് എക്സ്ട്രാ കവറിലൂടെ പറത്തി റിങ്കു അടി തുടങ്ങി. അടുത്ത പന്ത് പാഡിനു നേരെ ലോ ഫുൾടോസ്. ബാക്ക്‌വേഡ് സ്ക്വയറിലൂടെ സിക്സ്. മൂന്നാം പന്തും ഫുൾടോസ് തന്നെ. ഇത്തവണ പന്ത് അതിർത്തി കടന്നത് ലോങ് ഓഫിനു മുകളിലൂടെ. ഫുൾടോസ് എറിയരുത് എന്ന കരുതലോടെ വന്ന ദയാലിന് അഞ്ചാം പന്തിലും പിഴച്ചു. ഷോർട്ട് ഓഫ് ലെങ്ത് ആയി വന്ന സ്ലോ ബോളിൽ ലോങ് ഓണിലൂടെ ഫ്ലാറ്റ് സിക്സ്. അവസാന പന്തിൽ കൊൽക്കത്തയ്ക്കു ജയിക്കാൻ വേണ്ടത് 4 റൺസ്. മനസ്സും ശരീരവും തളർന്ന ദയാൽ വീണ്ടും എറിഞ്ഞത് ഷോർട്ട് ഓഫ് ലെങ്ത് സ്ലോ ബോൾ. പന്തിനെ ലോങ് ഓണിലൂടെ തൂക്കിവിട്ട് റിങ്കു ടീമിന് സമ്മാനിച്ചത് അവിശ്വസനീയ വിജയം.

