രഹാനെയെ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചുവിളിച്ചത് ഐപിഎലിലെ കളി കണ്ടിട്ടല്ല: ‘തിരുത്തി’ ഗാവസ്കർ

അഹമ്മദാബാദ്∙ വെറ്ററൻ താരം അജിൻക്യ രഹാനെയെ ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചുവിളിച്ചതിനെ അഭിനന്ദിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകനും കമന്റേറ്ററുമായ സുനിൽ ഗാവസ്കർ. ഐപിഎൽ 16–ാം സീസണിൽ രഹാനെ പുറത്തെടുക്കുന്ന മിന്നുന്ന പ്രകടനം അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല താരത്തെ ടീമിലേക്ക് തിരികെ വിളിച്ചതെന്ന് ഗാവസ്കർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ര‍ഞ്ജി ട്രോഫി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഭ്യന്തര ടൂർണമെന്റുകളിലെ പ്രകടനവും രഹാനെയുടെ സാന്നിധ്യം ഇന്ത്യൻ മധ്യനിരയ്ക്കു പകരുന്ന കരുത്തും പരിഗണിച്ചാണ് താരത്തെ തിരിച്ചുവിളിച്ചതെന്ന് ഗാവസ്കർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗിൽ ബാറ്റിങ് വിസ്ഫോടനവുമായി അമ്പരപ്പിക്കുന്ന അജിൻക്യ രഹാനെയെ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ് ഫൈനലിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിലാണ് സിലക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ലണ്ടനിലെ ഓവൽ മൈതാനത്ത് ജൂൺ 7 മുതൽ 11 വരെ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ഫൈനലിനുള്ള 15 അംഗ ടീമിലാണ് രഹാനെ ഇടംനേടിയത്.

‘രഹാനെയുടെ വരവ് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഏക മാറ്റം. ശ്രേയസ് അയ്യർക്ക് കളിക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ യോജിച്ച ഒരാളെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിനുള്ള ടീമിൽ രഹാനെ ഇടംനേടിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐപിഎലിലെ ഫോം കൊണ്ടു മാത്രമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ ഉൾപ്പെടെ രഹാനെ മികച്ച ഫോമിലായിരുന്നു. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ മുംബൈയ്ക്കായി വളരെ നല്ല പ്രകടനമായിരുന്നു രഹാനെയുടേത്.’ – ഗാവസ്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

നേരത്തേ, ടെസ്റ്റ് ടീമിന്റെ ഉപനായകനായ‌ിരുന്ന രഹാനെ 2022 ജനുവരിയിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെയാണ് അവസാനമായി കളിച്ചത്. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ മുംബൈയുടെ ക്യാപ്റ്റനായ രഹാനെ ഈ സീസണിൽ ഫോമിലേക്കു തിരിച്ചെത്തിയിരുന്നു. ഐപിഎലിൽ ഇത്തവണ 199.04 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 205 റൺസാണ് ഇതുവരെയുള്ള നേട്ടം.

അതേസമയം, മധ്യനിര ബാറ്റർ സൂര്യകുമാർ യാദവ്, ഇടംകൈ റിസ്റ്റ് സ്പിന്നർ കുൽദീപ് യാദവ്, വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ഇഷാൻ കിഷൻ എന്നിവർക്ക് ടീമിൽ ഇടംപിടിക്കാനായില്ല. മൂവരും സമീപകാലത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ കളിച്ച ടീമിലുണ്ടായിരുന്നു. പരുക്കു ഭേദമാകാത്ത ഫാസ്റ്റ് ബോളർ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ഋഷഭ് പന്ത്, മധ്യനിര ബാറ്റർ ശ്രേയസ് അയ്യർ എന്നിവരാണ് ടീമിലുൾപ്പെടാത്ത മറ്റു പതിവുകാർ. രോഹിത് ശർമ നയിക്കുന്ന ടീമിലെ സ്പെഷലിസ്റ്റ് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ കെ.എസ്.ഭരത് ആണ്. രവീന്ദ്ര ജഡേജ, രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ, അക്ഷർ പട്ടേൽ, ഷാർദുൽ ഠാക്കൂർ എന്നിവരാണ് ഓൾറൗണ്ടർമാർ.

English Summary: Ajinkya Rahane selected in India’s WTC final squad not because of his IPL form, says Sunil Gavaskar