ന്യൂഡൽഹി ∙ ജൂണിൽ നടക്കുന്ന ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിന് ഒരുങ്ങുന്നതിനായി മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ ഐപിഎലിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകാലം വിശ്രമം എടുക്കണമെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം സുനിൽ ഗാവസ്കർ.

ജൂൺ 7 മുതൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഓവലിലാണ് രോഹിത് ക്യാപ്റ്റനായ ഇന്ത്യൻ ടീം ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ് ഫൈനൽ കളിക്കുന്നത്. അതിനു മുൻപ് മേയ് 28നാണ് ഐപിഎൽ ഫൈനൽ.

ഐപിഎലിൽ മുംബൈയുടെ ഇതുവരെയുള്ള 7 മത്സരങ്ങളും കളിച്ച രോഹിത് 25.86 ശരാശരിയിൽ 181 റൺസാണ് നേടിയത്.



