മുംബൈ∙ സ്വന്തം ടീമിലെ താരങ്ങള്‍ക്കായി വിദേശത്ത് വച്ച് ആലൂ പറാത്തയുണ്ടാക്കി നല്‍കിയെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി ബോളിവുഡ് താരവും പഞ്ചാബ് കിങ്സ് ടീമിന്റെ സഹ ഉടമയുമായ പ്രീതി സിന്റ. 2009 ല്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില്‍ വച്ച് ഐപിഎല്‍ നടന്നപ്പോഴാണ് താന്‍ ഈ ‘സാഹസം’ ചെയ്തതെന്നും അന്നത്തോടെ ആലൂ പറാത്തയുണ്ടാക്കുന്നത് നിര്‍ത്തിയെന്നും പ്രീതി പറഞ്ഞു.

ഒരു സ്പോർട്സ് മാധ്യമത്തിനു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു താരത്തിന്‍റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍. സംഭവം കേട്ടു നിന്ന ഹര്‍ഭജന്‍ സിങ്.. ‘ഇര്‍ഫാന്‍ഖാന്‍ മാത്രം 20 എണ്ണം കഴിച്ചെന്നും’ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തതു കൂട്ടച്ചിരി പടര്‍ത്തി. പ്രീതി സിന്റ ടീമംഗങ്ങള്‍ക്ക് ആലൂ പറാത്തയുണ്ടാക്കി നല്‍കിയെന്ന് താന്‍ കേട്ടുവെന്നും അതോടെ ടീമിലുണ്ടായിരുന്നവര്‍ ആലൂ പറാത്ത കഴിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചുവെന്നുമുള്ള അവതാരകയുടെ കമന്റിനോടാണ് പ്രീതി പഴയ കഥ പറഞ്ഞത്.

‘‘ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില്‍ ചെന്നപ്പോള്‍ നല്ല പറാത്തയല്ല ലഭിച്ചത്. ഇതോടെ പറാത്തയെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നു ഞാന്‍ റസ്റ്റോറന്റുകാരോടു പറഞ്ഞു. ഇതുകേട്ടയുടനെ ടീമംഗങ്ങള്‍, താന്‍ ഉണ്ടാക്കി നല്‍കുമോ എന്നു ചോദിച്ചു. അടുത്ത കളി ജയിച്ചു വന്നാല്‍ ഞാന്‍ പറാത്തയുണ്ടാക്കി തരാമെന്ന് ഏല്‍ക്കുകയും ചെയ്തു. അടുത്ത കളി ടീം ജയിച്ചു. ഈ ആണ്‍കുട്ടികള്‍ എന്തുമാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമെന്ന് അന്നാണ് എനിക്ക് ഒരു ധാരണയുണ്ടായത്.’’

‘‘120 പറാത്തയാണ് ഞാന്‍ അന്നുണ്ടാക്കിയത്. അതോടെ ആലൂ പറാത്തയുണ്ടാക്കല്‍ നിര്‍ത്തി’’– പ്രീതി പറഞ്ഞു. വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന ഐപിഎല്‍ മല്‍സരത്തില്‍ ലക്നൗ സൂപ്പര്‍ ജയന്‍റ്സിനോട് പഞ്ചാബ് കിങ്സ് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. എട്ട് ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് നാല് വിജയവും നാലു തോൽവിയുമായി ആറാം സ്ഥാനത്താണ് പഞ്ചാബ് കിങ്സ് ഉള്ളത്.

