ലാസ്റ്റ് ബോളിൽ ബൗണ്ടറി തടഞ്ഞ് സിഎസ്കെ, മൂന്ന് റൺ ഓടിയെടുത്ത് പഞ്ചാബ് കിങ്സ്; ചെന്നൈയ്ക്ക് തോൽവി

ചെന്നൈ ∙ അവസാന ഓവറിലെ‍ മാസ്മരിക പ്രകടനത്തിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെതിരെ പഞ്ചാബ് കിങ്സിനു 4 വിക്കറ്റിന്റെ സൂപ്പർ ജയം. സ്കോർ: ചെന്നൈ – 20 ഓവറിൽ 4ന് 200; പഞ്ചാബ്: 20 ഓവറിൽ 6ന് 201. ശ്രീലങ്കൻ താരം മതീഷ പതിരന എറിഞ്ഞ അവസാന ഓവറിൽ സകലരെയും ആകാംക്ഷയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയാണു പഞ്ചാബ് വിജയം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കിയത്.

ആ ഓവറിൽ പഞ്ചാബിനു ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നത് 9 റൺസ്. ആദ്യ 3 പന്തിൽ പതിരന വഴങ്ങിയതു 2 റൺസ് മാത്രം. സിക്കന്ദർ റാസ ലവലേശം കുലുക്കമില്ലാതെ ക്രീസിൽ. ശേഷിച്ച 2 പന്തുകളിൽ റാസ 2 റൺസ് വീതമെടുത്തതോടെ അവസാന പന്തിൽ ജയിക്കാൻ വേണ്ടതു 3 റൺസ്. പതിരനയുടെ അവസാന പന്ത് സിക്കന്ദർ റാസ ബൗണ്ടറി ലൈനിലേക്കു പായിച്ചു. അതിഗംഭീര ഫീൽഡിങ് പ്രകടനത്തോടെ മഹീഷ് തീക്ഷ്ണ ആ പന്ത് ബൗണ്ടറി ലൈനിൽ തടഞ്ഞെങ്കിലും അതിനകം പഞ്ചാബ് താരങ്ങൾ ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്ന 3 റൺസ് ഓടിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു!

റാസയുടെ (7 പന്തിൽ 13 നോട്ടൗട്ട്) മാസ്മരിക പ്രകടനത്തിനു മുൻപ് പ്രഭ്സിമ്രാൻ സിങ് (42), ലിയാം ലിവിങ്സ്റ്റൻ (40), സാം കറൻ (29), ജിതേഷ് ശർമ (21) എന്നിവരുടെ പ്രകടനങ്ങളും പഞ്ചാബിന്റെ വിജയത്തിൽ നിർണായകമായി. മറുവശത്ത് ചെന്നൈ സൂപ്പർ താരം ഡെവൺ കോൺവേയുടെ (52 പന്തിൽ 92 നോട്ടൗട്ട്) സെഞ്ചറിക്ക് അരികിൽ വരെയെത്തിയ പ്രകടനം പാഴാവുകയും ചെയ്തു. ഇന്നിങ്സിൽ 16 ഫോറും ഒരു സിക്സും നേടിയ കോൺവേയാണു പ്ലെയർ ഓഫ് ദ് മാച്ച്. സാം കറൻ എറി‍ഞ്ഞ 20–ാം ഓവറിലെ അവസാന 2 പന്തുകളും സിക്സറടിച്ച് ക്യാപ്റ്റൻ ധോണിയും കാണികളെ ആവേശഭരിതരാക്കി.

200 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം തുടക്കത്തിൽ പഞ്ചാബിനു ബാലികേറാമലയായിരുന്നെങ്കിലും മധ്യഓവറുകളി‍ലെ ബാറ്റിങ് പ്രകടനമാണ് അവരെ തുണച്ചത്. തുഷാർ ദേശ്പാണ്ഡെ എറിഞ്ഞ 16–ാം ഓവറിൽ 24 റൺസാണു ചെന്നൈ വഴങ്ങിയത്. ഇതു കളിയിൽ നിർണായകമായി.

