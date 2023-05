മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ത്യ–പാക്ക് മത്സരം; ഏകദിന ലോകകപ്പിന് വേദിയാകാൻ തിരുവനന്തപുരവും

മുംബൈ∙ ഈ വര്‍ഷം ഇന്ത്യയില്‍ അരങ്ങേറുന്ന ഐസിസി ഏകദിന ലോകകപ്പിന് തിരുവനന്തപുരം ഗ്രീന്‍ഫീല്‍ഡ് സ്റ്റേഡിയവും വേദിയായേക്കും. ബിസിസിഐ പുറത്തിറക്കിയ ലോകകപ്പ് വേദികളുടെ ചുരുക്കപ്പട്ടികയിലാണ് കാര്യവട്ടം ഗ്രീന്‍ഫീല്‍ഡ് സ്റ്റേഡിയവും ഉള്ളത്. ഐപിഎലിനു ശേഷമാകും ഇതു സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകുക.

അഹമ്മദാബാദ്, നാഗ്പുർ, ബെംഗളൂരു, തിരുവനന്തപുരം, മുംബൈ, ഡൽഹി, ലക്നൗ, ഗുവാഹത്തി, ഹൈദരാബാദ്, കൊൽക്കത്ത, രാജ്‌കോട്ട്, ഇൻഡോർ, ധരംശാല, ചെന്നൈ എന്നീ വേദികളാണ് ചുരുക്കപ്പട്ടികയിലുള്ളത്. പരിശീലന മത്സരങ്ങൾ ഉൾപ്പടെ ഇവിടെയായിരിക്കും നടത്തുക. ഇവയിൽ ഏഴു വേദികളിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ ലീഗ് മത്സരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക. ഇന്ത്യൻ ടീം ഫൈനലിലെത്തിയാൽ അഹമ്മദാബാദിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

ലോകകപ്പിലെ ‘ക്ലാസിക്’ പോരാട്ടമായ ഇന്ത്യ-പാക്കിസ്ഥാന്‍ മത്സരം അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടത്താനാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2016നു ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യ മണ്ണിൽ ചിരവൈരികൾ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ പരമാവധി കാണികളെ എത്തിക്കാനാണ് ബിസിസിഐയുടെ ശ്രമം. ഒരു ലക്ഷം പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന, നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റേഡിയമാണ്.

ഈ വര്‍ഷം ഒക്ടോബര്‍ അഞ്ചിനാണ് ഏകദിന ലോകകകപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ലോകകപ്പിലെ ഇന്ത്യ-ഓസ്ട്രേലിയ മത്സരത്തിന് ചെന്നൈയിലെ ചെപ്പോക്ക് സ്റ്റേഡിയമാവും വേദിയാവുക. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ടീമിന്റെ മിക്ക മത്സരങ്ങളും ചെന്നൈയിലും ബംഗളുരുവിലുമായി കളിച്ചേക്കുമെന്നാണ് വിവരം. കൊൽക്കത്തയിലെ ഈഡൻ ഗാർഡൻസും വേദിയായി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. ബംഗ്ലദേശിന്റെ മിക്ക മത്സരങ്ങൾക്കും കൊൽക്കത്തയും ഗുവാഹത്തിയും വേദിയാകും. ബംഗ്ലദേശിൽനിന്നു മത്സരം കാണാനെത്തുന്നവർക്കുള്ള യാത്രാ ദൂരം കുറയ്ക്കാനാണ് ഇത്.

ഒക്ടോബർ-നവംബർ മാസം മഴക്കാലമായതിനാൽ, നവംബർ ആദ്യവാരത്തിന് മുൻപ് ദക്ഷിണ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ബിസിസിഐ ആലോചിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ ടീം മാനേജ്മെന്‍റുമായി കൂടിയാലോച്ചിച്ച ശേഷമാണ് മത്സരക്രമങ്ങള്‍ അന്തിമമായി തീരുമാനിക്കുക.

സ്പിന്നർമാരെ സഹായിക്കുന്ന വേദികളിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയ, ഇംഗ്ലണ്ട്, ന്യൂസിലൻഡ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നിവയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരങ്ങൾ അനുവദിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ടീം ബിസിസിഐയോട് അഭ്യർഥിച്ചതായാണ് സൂചന.

English Summary: Cricket World Cup: Coming up in Oct-Nov, India vs Pak at Ahmedabad’s Modi Stadium