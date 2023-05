രാഹുലിന് ശസ്ത്രക്രിയ; ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ് ഫൈനലിനില്ല

ന്യൂഡൽഹി ∙ കാൽത്തുടയ്ക്കു പരുക്കേറ്റ് ഐപിഎലിൽ നിന്നു പുറത്തായ കെ.എൽ.രാഹുലിന് ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ് ഫൈനലും നഷ്ടമാകും. ബിസിസിഐ മെഡിക്കൽ സംഘത്തിന്റെ നിർദേശ പ്രകാരം ഉടൻ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു വിധേയനാകുമെന്നും അടുത്തമാസം നടക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ് ഫൈനലിൽ കളിക്കാനാകില്ലെന്നും രാഹുൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയിച്ചു. ഐപിഎലിൽ ഫീൽഡിങ്ങിനിടെ പരുക്കേറ്റ താരത്തെ ബിസിസിഐ കഴിഞ്ഞദിവസം മുംബൈയിലെത്തിച്ച് സ്കാനിങ്ങിനു വിധേയനാക്കിയിരുന്നു.



ജൂൺ ഏഴിന് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഓവലിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയുമാണ് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, ശ്രേയസ് അയ്യർ, ഋഷഭ് പന്ത് എന്നീ താരങ്ങളും പരുക്കിനെത്തുടർന്ന് ഫൈനലിൽ കളിക്കുന്നില്ല. കാലിനു പൊട്ടലുള്ളതിനാൽ രാഹുലിന് നീണ്ട വിശ്രമം വേണ്ടിവരുമെന്ന് ലക്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സും സ്ഥിരീകരിച്ചു.

English Summary: KL Rahul confirms he will miss India's WTC final against Australia, to undergo surgery on injured thigh