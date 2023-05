ബാബർ നയിച്ചു, ഐസിസി ഏകദിന റാങ്കിങ്ങിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ നമ്പർ 1; ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യം

കറാച്ചി∙ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് റാങ്കിങ്ങിൽ വമ്പൻ കുതിപ്പ് നടത്തി പാക്കിസ്ഥാൻ. ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയതിനു പിന്നാലെയാണ് ഐസിസിയുടെ ഏകദിന റാങ്ക് പട്ടികയിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത്. ഇന്നലെ നടന്ന നാലാം ഏകദിനത്തിൽ 102 റൺസിനാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ ന്യൂസീലൻഡിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ അഞ്ചു മത്സരങ്ങളുള്ള പരമ്പരയിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ 4–0ന് മുന്നിലെത്തി. സെഞ്ചറി നേടി മുന്നിൽ നിന്നു നയിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ ബാബർ അസമിന്റെ തകർപ്പൻ പ്രകടനവും പാക്ക് താരങ്ങളുടെ ബോളിങ് മികവുമാണ് വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.

പരമ്പര ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് 106 പോയന്റുമായി പട്ടികയിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു പാക്കിസ്ഥാൻ. എന്നാൽ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ പരമ്പരയിലെ തുടർച്ചയായ നാലാം മത്സരവും വിജയിച്ചതിനു പിന്നാലെ 113.483 പോയന്റുമായി പാക്കിസ്ഥാൻ ഒന്നാമതെത്തി. ഓസ്ട്രേലിയയും ഇന്ത്യയുമാണ് രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങളിൽ. എന്നാൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന അഞ്ചാം മത്സരത്തിലും പാക്കിസ്ഥാന് വിജയിക്കണം.

2005ൽ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ റാങ്കിങ് രീതി ഔദ്യോഗികമായ് അംഗീകരിച്ചതിനു ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ ഒന്നാമതെത്തുന്നത്. ഇതിനു മുൻപ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയതാണ് പാക്കിസ്ഥാന്റെ മികച്ച പ്രകടനം.

ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ 102 റണ്‍സിനാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ ന്യൂസിലൻഡിനെ പരാജയപ്പെടുത്തത്. കറാച്ചിയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ഉയർത്തിയ 335 എന്ന വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന് ഇറങ്ങിയ ന്യൂസിലൻഡിന്റെ ഇന്നിങ്സ് 43.4 ഏവറിൽ 232ൽ അവസാനിച്ചു. 117 പന്തുകളിൽ 107 റണ്‍സെടുത്ത ബാബർ അസമിന്റെ പ്രകടനമാണ് പാക്കിസ്ഥാന് തുണയായത്. ഈ മത്സരത്തിൽ ബാബറിന്റെ പേരിൽ മറ്റൊരു റെക്കോർഡ് കൂടി പിറന്നു. ഏകദിനത്തിൽ അതിവേഗത്തിൽ 5000 റൺസ് നേടുന്ന താരമെന്ന നേട്ടമാണ് ബാബർ സ്വന്തമാക്കിയത്.

English Summary: Ton-up Babar Azam leads Pakistan to big win over New Zealand and No 1 ODI ranking