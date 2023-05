‘രോഹിത് നോ ഹിറ്റ് ശർമയെന്നു പേരു മാറ്റണം; ഞാന്‍ ക്യാപ്റ്റനെങ്കിൽ കളിപ്പിക്കില്ല’

മുംബൈ∙ ബാറ്റിങ്ങിൽ തുടര്‍ച്ചയായി പരാജയപ്പെടുന്ന മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയ്ക്കെതിരെ മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം കൃഷ്ണമാചാരി ശ്രീകാന്തിന്റെ വിമർശനം. രോഹിത് ശർമ തന്റെ പേര് ‘നോ ഹിറ്റ് ശർമയെന്നു’ മാറ്റണമെന്നാണ് ശ്രീകാന്തിന്റെ പ്രതികരണം. ക്രിക്കറ്റ് കമന്ററിക്കിടെയായിരുന്നു ശ്രീകാന്തിന്റെ വാക്കുകൾ.

താനായിരുന്നു മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിന്റെ ക്യാപ്റ്റനെങ്കില്‍, രോഹിത്തിനെ ടീമിന് പുറത്തിരുത്തുമായിരുന്നെന്നും കൃഷ്ണമാചാരി ശ്രീകാന്ത് പ്രതികരിച്ചു. ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെതിരെ മൂന്ന് പന്തുകൾ നേരിട്ട രോഹിത് റണ്ണൊന്നുമെടുക്കാതെ പുറത്തായിരുന്നു. ദീപക് ചാഹറിന്റെ പന്തിൽ രവീന്ദ്ര ജഡേജ ക്യാച്ചെടുത്താണ് രോഹിത്തിന്റെ പുറത്താകൽ.

സീസണിൽ ഫോം കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന രോഹിത്തിന്റെ പേരിൽ മറ്റൊരു റെക്കോർഡും വന്നുചേർന്നു. ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ കൂടുതല്‍ തവണ പൂജ്യത്തിനു പുറത്താകുന്ന ക്യാപ്റ്റനും താരവുമെന്ന റെക്കോർഡാണു രോഹിത് ശർമയുടെ പേരിലായത്. മുംബൈ ക്യാപ്റ്റനായി കളിക്കുമ്പോൾ രോഹിത് 11 വട്ടവും താരമെന്ന നിലയിൽ 16 വട്ടവും പൂജ്യത്തിനു പുറത്തായിട്ടുണ്ട്.

ശനിയാഴ്ച നടന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ആറു വിക്കറ്റിനാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ തോൽപിച്ചത്. ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത മുംബൈ എട്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 139 റൺസെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങില്‍ 17.4 ഓവറിൽ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ചെന്നൈ വിജയ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. ആറാം വിജയത്തോടെ 13 പോയിന്റുമായി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്.

English Summary: 'Rohit should change his name to ‘No Hit Sharma’: Srikkanth